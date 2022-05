Motorola lance les Moto e32 et e32s, deux smartphones à petits prix

En fin de semaine dernière, Motorola est venu annoncer le lancement de deux smartphones d’entrée de gamme : les Moto e32 et e32s. Avec ces deux modèles, le constructeur américain compte s’attaquer aux petits budgets avec des prix respectifs de 169 € et 159 €.

Présentation des Moto e32 et e32s de Motorola

Pour commencer, les deux smartphones profitent d’une même dalle LCD de 6,5 pouces avec une définition HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement 120 Hz. Nous retrouvons ensuite un haut-parleur et un micro, mais aussi une prise jack de 3,5 mm. La caméra frontale de 8 Mpx est aussi identique entre le Motorola Moto e32 et e32s, centrée en haut de l’écran. Le reste de la partie photo ne diffère pas, avec un module arrière composé d’un capteur principal grand-angle de 16 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un macro de 2 Mpx.

Les différentes vont se faire au niveau des performances, avec une puce UNISOC T606 Octa-core de 1,6 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne sur le Motorola Moto e32, contre un SoC MediaTek G37 Octa-core 2,3 GHz couplé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage sur le e32s. À noter, la mémoire interne est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Le premier modèle tourne directement sous Android 11, contre Android 12 sur le deuxième.

Niveau autonomie, une batterie de 5 000 mAh est présente sur les deux modèles. La charge proposée est de 10 W, et se fait en USB-C. À noter, un chargeur fourni est directement fourni avec les smartphones. Pour les baroudeurs, sachez que les deux modèles sont résistants à l’eau et aux éclaboussures grâce à leur certification IP52.

Au niveau des disponibilités, le Motorola Moto e32 sera disponible durant le mois de mai 2022 au prix de 169 €, contre un lancement en juin 2022 à 159 € pour le Moto e32s.

