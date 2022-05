WWDC 2022 : Apple confirme la keynote du 6 juin (iOS 16, watchOS 9, macOS 13…)

Apple vient de préciser le calendrier de la WWDC 2022. L’occasion pour la firme à la pomme de confirmer une conférence (keynote) de lancement le 6 juin à 19 heures, qui viendra présenter les prochaines mises à jour : iOS et iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16.

Le calendrier de la WWDC 2022

Dans un nouveau billet de blog, Apple est venu préciser le déroulement de son évènement annuel dédié aux développeurs : la WWDC 2022. Avant d’entrer dans le vif du sujet, la firme à la pomme rappelle que ces quelques jours ont pour objectif « d’aider les équipes de développement et de conception à découvrir les toutes dernières nouveautés en matière de technologies, d’outils et d’infrastructures logicielles qui seront bientôt disponibles sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS ».

Pour rappel, les dernières rumeurs soulignent que watchOS 9 implémentera un nouveau mode basse consommation pour les Apple Watch, mais aussi des cadrans remis au goût du jour. Mark Gurman définit d’ailleurs cette mise à jour comme importante, tout comme celle des iPhone (iOS 16). Concernant cette version, le journaliste de chez Bloomberg précise qu’elle propose de nouvelles façons d’interagir et de nouvelles applications officielles. De son côté, iPadOS 16 pourrait profiter d’un mode professionnel permettant de proposer une interface se rapprochant de macOS. Concernant macOS 13, aucune fuite n’est venue dévoiler de nouvelles fonctionnalités à venir.

Revenons au calendrier de la WWDC 2022 :

6 juin à 19 heures : une keynote de lancement pour présenter toutes les nouveautés d’iOS et iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16. Les rumeurs suggèrent qu’Apple en profiterait aussi pour annoncer deux nouveaux MacBook embarquant la puce M2 ;

6 juin à 23 heures : Platforms State of the Union, une présentation pour apprendre aux développeurs à « perfectionner leurs apps en plongeant au cœur des nouveaux outils et des nouvelles technologies, ainsi que des évolutions des différentes plateformes Apple » ;

7 juin à 2 heures : Apple Design Awards, l’évènement récompensant les meilleures applications de l’année.

Dès le 7 juin, des vidéos de séances détaillées arborant « les toutes dernières ressources et technologies pour offrir aux développeurs l’opportunité de découvrir comment créer la prochaine génération d’apps » seront publiées sur l’app et le site Apple Developer. Les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program, ainsi que les lauréats du Swift Student Challenge 2022 pourront aussi profiter « de consultations sous forme d’ateliers individuels avec des experts Apple ».

Des activités seront aussi proposées tout au long de la semaine de la WWDC 2022 pour permettre aux développeurs « d’engager des discussions techniques, d’obtenir des réponses à leurs questions et d’entrer en contact avec les membres de la communauté », mais aussi relever de « relever des défis de programmation ou de conception, de participer à une séance de questions-réponses ou encore de faire la connaissance des animateurs des sessions ».