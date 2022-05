iPhone 14 Pro : un mode Always-On au programme grâce à un meilleur écran

Les informations autour des iPhone 14 Pro continuent de pleuvoir. Pour cette année, les modèles Pro devraient acquérir un avantage disponible depuis des années sur les smartphones Android : un mode Always-On. Cette technologie permettrait ainsi aux iPhone de profiter d’un écran toujours allumé, permettant d’afficher des informations essentielles, comme la date et l’heure, ainsi que les notifications.

Un meilleur taux de rafraichissement pour les iPhone 14 Pro

L’année dernière, les rumeurs prédisaient un mode Alaways-On sur les iPhone 13. Face à l’absence de cette nouveauté, l’arrivée de cette technologie n’avait pas été remise sur la table pour les générations à venir. Finalement, Ross Young vient de relancer la rumeur en répondant à la question d’un internaute sur Twitter. Ce dernier demandait à l’analyste des précisions concernant le taux de rafraichissement des iPhone 14 Pro suite à la publication de son dernier rapport sur le marché des écrans pour smartphones.

Dans les détails, l’utilisateur demande si les iPhone 14 Pro profiteront d’un taux de rafraichissement descendant jusqu’à 1 Hz, signe pouvant souligner la présence d’un mode Alaways-On sur ces modèles. Ross Young répond ainsi brièvement en soulignant qu’il ne peut pas confirmer cette possibilité, mais qu’il s’attend à cette nouveauté sur ces modèles. L’arrivée de ces nouvelles dalles ProMotion permettrait aussi à Apple de proposer une meilleure autonomie sur ses smartphones.

Can’t confirm, but expecting it. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2022

Pour rappel, Apple propose une dalle LTPO sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. Avec cette technologie, la firme à la pomme propose un taux de rafraichissement variant entre 10 Hz et 120 Hz. Cela permet ainsi d’adapter l’affichage en fonction du contenu visionné, et de faire bien évidemment des économies de batterie. Les Apple Watch Series 7 ont aussi une dalle LTPO et proposent un mode Always-On, offrant une autonomie similaire aux Apple Watch précédentes allant jusqu’à 18 heures.

Dans le cas où Apple déploie cette fonctionnalité à l’avenir sur les iPhone, les utilisateurs auraient l’opportunité de voir en un clin d’œil la date et l’heure, mais aussi les notifications, sans avoir à dérouiller le smartphone ou le réveiller en tapotant l’écran. Le site MacRumors souligne de son côté qu’aucune fuite crédible confirme que les iPhone 14 Pro auront droit à un mode Always-On. Il précise tout de même que dans le cas où Apple offre une meilleure variabilité du taux de rafraîchissement des écrans ProMotion (de 1 Hz à 120 Hz), « il n’y aura aucune limitation technique » pour empêcher l’arrivée de cette fonctionnalité.

