Xiaomi annonce le Mi Band 7, le nouveau bracelet connecté par excellence ?

Le mardi 24 mai, Xiaomi est venu annoncer de nouveaux produits, dont le bracelet connecté Mi Band 7. Avec ce nouveau produit, la marque chinoise peaufine sa copie avec une dalle plus grande que la génération précédente, mais aussi un mode Always-On.

Le Xiaomi Mi Band 7 a tout pour plaire

Avant l’annonce du Mi Band 7, Xiaomi était déjà venu préciser la fiche technique de ce produit via une petite campagne de teasing sur les réseaux sociaux. La conférence chinoise du 24 mai était ainsi l’occasion pour la marque chinoise de dévoiler l’ensemble des caractéristiques du bracelet connecté. Au passage, les smartphones Redmi Note 11T Pro/Pro+ et Note 11 SE, mais aussi les écouteurs Redmi Buds 4/4Pro.

Dans les détails, le Xiaomi Mi Band 7 vient s’équiper d’une dalle AMOLED plus grande que le Mi Band 6. En effet, la diagonale est cette fois-ci de 1,62 pouce avec une définition de 192 x 490 pixels. La marque affirme ainsi avoir augmenté la zone d’affichage de 25 %. L’écran a un autre avantage : le support du mode Always-On, permettant de garder l’écran allumé en tout temps afin d’afficher les informations de bases (date, heures, autonomie, suivi de l’activité…).

À noter, deux modèles seront proposés, un avec une puce NFC (succédant au Mi Band 6 NFC), utile pour effectuer des paiements sans contact, et un n’embarquant pas cette technologie. Côté fonctionnalité, le Xiaomi Mi Band 7 peut mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygénation du sang (SpO2) et propose un suivi du sommeil, du niveau de stress et du cycle menstruel. Bien évidemment, le bracelet connecté peut suivre votre activité physique (120 sports inclus). Une étanchéité 5 ATM est aussi annoncée. Pour finir, la batterie embarquée permet d’alimenter ce dispositif pendant 14 jours, pour une recharge complète estimée à 2 heures.

Au total, le Xiaomi Mi Band 7 se décline en six coloris : noir, gris, vert, rose, bleu clair et orange. Cette nouvelle génération est pour le moment proposée en Chine à un prix de 239 yuans dans sa version standard, soit environ 33 € hors taxes, contre 279 yuans (environ 39 € HT) avec le NFC. La firme chinoise devrait logiquement annoncer ces bracelets connectés pour la France dans les semaines à venir.