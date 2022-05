Xiaomi Mi Band 7 : premières infos confirmées, lancement prévu le 24 mai

Xiaomi s’apprête à officialiser le bracelet connecté Mi Band 7. La firme chinoise vient en effet d’annoncer une conférence de présentation pour le 24 mai à 19 heures. En attendant, un petit teasing de la marque permet d’en connaitre un peu plus sur ce modèle.

Rendez-vous le 24 mai pour le Xiaomi Mi Band 7

Deux semaines auparavant, une fuite d’information est venue révéler la fiche technique du Xiaomi Band 7. En fin de semaine dernière, la marque a finalement précisé l’arrivée de son nouveau bracelet connecté. Une conférence de lancement annoncée pour le 24 mai 2022 à 19 heures lèvera ainsi le voile sur ce produit. Pour faire patienter les fans, le compte Weibo de la firme chinoise a commencé le teasing.

Contre toute attente, le nom du produit est finalement « Mi Band 7 ». Un fait étonnant étant donné que Xiaomi n’emploie plus le terme « Mi » depuis maintenant plusieurs mois pour ses produits. Cela semble ainsi concerner uniquement les smartphones pour le moment, et non cette emblématique gamme de bracelets connectés.

Parmi les spécificités techniques du Xiaomi Mi Band 7, nous apprenons que la présence d’un écran de 1,62 pouce. À titre de comparaison, le Mi Band 6 avait droit à une dalle un peu plus petite, avec une diagonale de 1,56 pouce. Concernant les informations affichées et les données de santé mesurées, nous apprenons que la météo, la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation du sang ainsi que le suivi de l’activité seront de la partie.

Les coloris disponibles ont aussi été confirmés par un visuel partagé par la marque. De ce fait, le Xiaomi Mi Band 7 serait proposé en version noire, blanche, bleu clair, verte, orange et rose. De son côté, Zeng Xuezhong-Xiaomi, président de département smartphone de la marque, a expliqué dans une publication Weibo que ce nouveau modèle aurait droit à de meilleures performances ; plus de modes sportifs ; une expérience utilisateur améliorée ; ou encore une technologie NFC « parfaite ».

Au niveau tarifaire, il semble logique que Xiaomi propose le Mi Band 7 aux alentours du prix de lancement du Mi Band 6, soit 44,99 €. La version NFC montait quant à elle à 54,90 €. Étant donné que cette technologie semble être directement implémentée sur la version standard du Mi Band 7, cette tarification semble plus probable de la part de la marque.