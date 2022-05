Honor : la Watch GS3 et les Earbuds 3 Pro arrivent en France

Honor revient en force depuis quelques mois sur le marché des smartphones dans les pays européens, dont la France. Pour accompagner la sortie du Magic 4 Pro à la fin du mois de mai 2022, la marque vient d’annoncer l’arrivée de deux accessoires le 30 mai : la montre connectée Watch GS3 et les écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro.

La montre connectée Honor Watch GS3

Annoncée en janvier en Chine, puis officialisée en Europe durant le MWC 2022, la Honor Watch GS3 s’apprête à arriver en France. En effet, la marque chinoise a annoncé que la montre connectée serait disponible dès le 30 mai dans l’Hexagone. Ce modèle très raffiné viendra ainsi accompagner le lancement du dernier smartphone Honor : le Magic 4 Pro.

Refaisons un petit tour d’horizon de la fiche technique. La Honor Watch GS3 profite d’un écran OLED de 1,43 pouce ; d’un poids plume de 44 gr ; de capteurs mesurant la fréquence cardiaque et le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2) ; du suivi de l’activité (100 sports) ; d’un haut-parleur et d’un micro ; de 4 Go de stockage ; ainsi qu’une autonomie de 30 heures avec le GPS activé.

Son prix de lancement en France est fixé à 229 € en France dans sa version noire, contre 249 € pour la version bleue.

Les écouteurs Honor Earbuds 3 Pro

Des écouteurs sans fil viendront aussi accompagner la sortie de Honor Magic 4 Pro : les Earbuds 3 Pro. Disponibles le 30 mai en France au prix de 199 € en deux coloris (gris et blanc), ces nouvelles oreillettes sans fil profitent d’un capteur original permettant de mesurer la température corporelle en temps réel.

Outre cette fonctionnalité inédite, les Earbuds 3 Pro de Honor embarquent un transducteur de 11 mm ; une fonctionnalité de réduction de bruit active ; des capteurs de proximité ; des commandes tactiles ; une certification IP54 ; une autonomie de 6 heures sur une charge (24 heures avec le boitier) ; un boitier avec charge sans fil ; ou encore un mode faible latence.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre Test – Honor Magic4 Pro : Un haut de gamme presque parfait !