Le Honor Magic 4 Pro disponible en France à la fin du mois de mai 2022

Honor revient enfin en force sur le marché français. En effet, le constructeur chinois va lancer son tout dernier smartphone premium en France à la fin du mois : le Honor Magic 4 Pro. Plus précisément, les précommandes seront ouvertes dès le 18 mai 2022 et jusqu’au 30 mai.

Honor monte en gamme avec le Magic 4 Pro

Lors du MWC 2022, se déroulant en février à Barcelone (Espagne), Honor est venu dévoiler les Magic 4 et Magic 4 Pro. Cependant, nous n’avions qu’une estimation concernant la date de lancement : le 2d trimestre de cette année. Bonne nouvelle, les précommandes vont ouvrir très bientôt et les envois débuteront dès la fin mai.

Android Police vient en effet de découvrir que sur la page de vente du modèle Pro, il était mentionné que les précommandes se tiendraient du 18 mai à minuit au 30 mai à 23 h 59. Le plus intéressant dans tout cela, c’est que la plateforme propose une réduction de 100 € par le biais d’un coupon. Le prix du Honor Magic 4 Pro tombe ainsi de 1 099 € à 999 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. À noter, cette page web dévoile aussi que les deux coloris disponibles seront le noir et le cyan. Ce modèle viendra ainsi compléter la gamme Magic 4, étant donné que seul le Honor Magic 4 Lite 5G est en ce moment disponible dans l’Hexagone.

Pour les retardataires, voici une courte présentation de la fiche technique du smartphone. Avant toute chose, il est important de rappeler que les smartphones Honor proposent à nouveau les services de Google (Play Store, YouTube, Maps, Gmail…). Tournant sous Android 12 via la surcouche Magic UI 6, le Honor Magic 4 Pro dispose de tous les arguments haut de gamme du moment : une puce Snapdragon 8 Gen 1 ; une dalle OLED avec un tau de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz ; un module photo avec quatre capteurs, offrant notamment un zoom optique 3,5x et zoom numérique 100x ; ou encore une charge rapide filaire et sans fil de 100 W.

