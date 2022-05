OnePlus Nord Buds : de nouveaux écouteurs Dolby Atmos à prix cassé

OnePlus vient d’annoncer un nouveau produit outre-Atlantique : les OnePlus Nord Buds. Ces nouveaux écouteurs ont un rapport qualité-prix très intéressant, avec notamment une autonomie de 7 heures sur une écoute, mais aussi une certification Dolby Atmos pour seulement 39,99 $. Bonne nouvelle, ces oreillettes arrivent très prochainement en Europe !

Des écouteurs à prix mini pour OnePlus avec les Nord Buds

La gamme Nord s’apprête à revenir sur le marché européen, notamment avec une conférence de présentation le 19 mai 2022. Outre deux smartphones, les Nord 2T 5G et Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus y présentera les écouteurs Nord Buds. La fiche technique de ces oreillettes est cependant d’ores et déjà connue. En effet, la marque vient d’officialiser ce produit pour le marché américain et canadien, pour un lancement à la mi-juin 2022.

Le jeudi 12 mai, OnePlus annonçait ainsi que les Nord Buds seraient proposés au prix de 39 $ aux États-Unis et 49 $ au Canada. Le tarif de commercialisation en France devrait ainsi s’approcher des 50 €. À ce prix, le constructeur de smartphones vient évidemment ne pas proposer de réduction de bruit active. Les oreillettes profitent chacune de deux micros, mais uniquement pour les appels. Par rapport aux Buds Z2, la qualité serait ainsi moins bonne étant donné que ces écouteurs avaient droit à 3 micros. Cependant, la marque mentionne la présence « algorithmes de réduction du bruit alimentés par l’IA » pour offrir une bonne expérience audio aux consommateurs durant leurs appels.

Au niveau de l’autonomie, OnePlus n’est pas venu jouer les petits bras avec les Nord Buds. Cette paire d’écouteurs vient en effet proposer jusqu’à 7 heures d’écoute en lecture audio et 3,5 heures en appel sur une charge, et 30 heures de lecture audio avec le boitier de recharge. Ce dernier profite d’ailleurs d’une fonctionnalité de charge « ultra rapide » en USB-C permettant de récupérer 5 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Passons à la partie audio maintenant. Les écouteurs ont droit à des transducteurs de 12,4 mm, mais aussi la certification Dolby Atmos. Les codecs pris en charge sont les classiques SBC et AAC. Pour les joueurs, sachez qu’un mode ProGaming permet de réduire la latence lorsque les OnePlus Nord Buds sont connectés à un smartphone de la marque. Concernant les sportifs, la certification IP55 est de la partie afin de garantir une protection contre la poussière et l’eau. Deux coloris sont disponibles : blanc ou noir.

