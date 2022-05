Honor X7 : un nouveau smartphone d’entrée de gamme avec batterie 5000 mAh et charge rapide 22,5 W

Honor continue de revenir sur le marché des smartphones avec un tout nouveau modèle d’entrée de gamme : le Honor X7. Proposé à 199 € pour son lancement, ce modèle propose un rapport qualité-prix intéressant, avec notamment un module photo à quatre capteurs ; une dalle avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ou encore une batterie de 5 000 mAh. Pour rappel, les services de Google sont bien disponibles sur ce modèle.

Les atouts du Honor X7

Arborant un design assez classique à l’avant, le Honor X7 profite tout d’abord d’un module photo atypique, mais similaire aux Honor 50. De forme oblongue, nous y retrouvons deux cercles renfermant les différents objectifs : un avec le capteur principal de 48 Mpx ; et un autre avec l’ultra grand-angle de 5 Mpx, un macro de 2 Mpx, et un capteur de profondeur de 2 Mpx. À l’avant, la caméra selfie est de 16 Mpx.

Au niveau de la dalle, le Honor X7 s’équipe d’un écran IPS LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une définition de 1600 par 720 pixels. Petit point à noter, le smartphone dispose de la certification TÜV Rheinland Low Blue Light pour protéger vos rétines contre la lumière bleue. Pour le déverrouiller, il ne faut pas compter sur un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais plutôt sur un capteur situé sur le bouton d’alimentation.

À l’intérieur, Honor a fait le choix d’introduire un processeur Snapdragon 680, non compatible avec le réseau 5G. Pour l’accompagner, 4 Go de RAM (+2 Go de RAM virtuelle) ainsi que 128 Go de stockage interne extensible via microSD sont de la partie. Pour alimenter le tout, le Honor X7 embarque une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 22,5 W. Cette dernière offre selon la marque une autonomie de 20 heures en streaming et 49 heures en appel.

Disponible dès le lundi 16 mai 2022 en France, le Honor X7 se décline en trois coloris : Argent titane, Noir minuit et Bleu océan. Son tarif de lancement est de 199 € (en ligne et en magasin) pour les trois premières semaines de commercialisation, soit une réduction de 20 euros par rapport à son prix d’origine.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Honor Magic 4 Lite 5G : un smartphone moyen de gamme honorable !