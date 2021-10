Honor est de retour en Europe avec le Honor 50 : le nouveau flagship killer ?

Mardi 26 octobre 2021, Honor a tenu une conférence pour présenter son nouveau smartphone 5G : le Honor 50. Après la séparation avec Huawei, Honor revient sur le marché européen avec un nouveau flagship à prix cassé, avec les services Google.

Honor revient en Europe avec les services Google

Avant que Huawei ne soit frappé par les sanctions américaines, Honor était l’un des principaux acteurs sur le marché mondial des smartphones, notamment en Europe. Et cette place, Huawei la doit en partie à sa marque Honor, spécialisée dans les modèles abordables. Libérée depuis 2021 de sa maison mère, la marque revient sur le marché européen en lançant un nouveau smartphone à prix contenu : le Honor 50.

Compatible 5G, ce smartphone haut de gamme a tout pour plaire, notamment les services Google et Android 11 habillé de l’interface Magic UI 4.2.

L’appareil utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 778G – compatible 5G – couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Il possède un écran OLED incurvé avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La batterie, quant à elle, a une capacité de 4 300 mAh, et peut se charger à 66 W, ce qui permet de passer de 0 % à 100 % en seulement 35 minutes.

Honor 50 : le nouveau flagship killer ?

Sur le dos, on retrouve un ensemble de 4 capteurs photo : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. À l’avant, l’écran incurvé perforé de 6,57 pouces laisse place à une caméra frontale de 32 Mpx.

Le prix du Honor 50 en Europe est de 549 euros pour le modèle 6 Go / 128 Go, et 599 euros pour le modèle 8 Go / 256 Go. Disponible en coloris Midnight Black et Frost Crystal, vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur le site d’Honor. Si vous hésitez, vous pouvez attendre notre test qui sortira très bientôt !

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Honor MagicBook 14 2021 : l’ordinateur portable nomade par excellence !