[Entrepreneurship to Save the Earth] Picopico Butigo, ou comment fermer un carton sans scotch !

Depuis 2020, alors que les rouleaux de scotchs disparaissaient des zones d’emballage des grands magasins, la partie inférieure des boîtes en carton peut s’ouvrir facilement et provoquer le déversement des articles de la boîte. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème ? Peut-être que Picopico a trouvé la solution.

Butigo, la solution apportée par Picopico

Le dispositif de fixation de boîtes en carton de Picopico « Butigo » est un outil qui maintient fermement la partie inférieure de la boîte en carton sans avoir à utiliser des rubans ou du scotch en plastique. Ainsi, lorsque les utilisateurs emballent leurs affaires dans les boîtes en carton, cela rend les boîtes plus sûres à transporter et crée moins de déchets pour aider au recyclage. De petite taille, il est facile à transporter et n’a aucun risque d’endommagement, il peut donc être utilisé en semi-permanente.

Picopico est une start-up coréenne qui planifie et fabrique des produits qui peuvent résoudre les inconvénients quotidiens tout en protégeant l’environnement. Après avoir lancé le premier purificateur d’air cyprès grâce au financement participatif en 2018, il a financé avec succès un total de 5 produits écologiques. Le personnel de l’entreprise a déclaré que l’entreprise a la philosophie de développement « si ce n’est pas pratique, il est difficile de voir la lumière du monde, aussi écologique soit-elle ». L’entreprise vise à fournir une aide utile aux clients et une propreté à la nature.

À mesure que l’intérêt pour l’environnement augmente, de plus en plus de gens utilisent des chariots d’achat et des éco-sacs, mais ils ne peuvent pas contenir de gros articles, et il y a un risque élevé de déversement lorsque la voiture est déplacée ou arrêtée soudainement.

Ici, en utilisant des boîtes en carton, d’autres articles peuvent être stockés, et Butigo peut fournir un soutien à ces boîtes. Il ne pèse que 17 g par pièce, ce qui facilite le transport de plusieurs d’entre eux.

Il est également facile à installer, de sorte qu’il peut être monté et démonté facilement. Le butigo peut fournir un support stable en fixant fermement les deux intersections de la couverture extérieure de la boîte en papier avec un dispositif physique, résistant à un poids allant jusqu’à 20 kg sans ruban adhésif ni ficelle.

Cela pourrait être fait parce que le PC (polycarbonate), un matériau semi-permanent et durable, a été utilisé pour le fabriquer. Il est durable et résistant contre les chocs et la chaleur, et il est autoextinguible et résistant aux intempéries. En outre, c’est un matériau écologique qui peut être recyclé et n’est pas endommagé même par une forte force d’impact et de traction.

Un mot par l’entreprise

Bien que Butigo soit fait de plastique à base de PC, il peut être utilisé en permanence et est un produit écologique dans le sens d’aider à recycler les boîtes en papier. Ce faisant, l’utilisation de sacs en vinyle jetables peut être réduite, réduisant ainsi les déchets de plastiques et de vinyle. Nous avons commencé à fabriquer du butigo à partir d’une petite idée, mais il a fallu beaucoup de temps pour le compléter. Nous avons subi des milliers de tests et confirmé que le type de clip à gradient inverse actuel et la forme triangulaire stable supportent le plus de charge. Grâce à notre technologie inégalée, nous avons acquis la certification de brevets nationaux, l’enregistrement de dessins et modèles, deux demandes de marques et des demandes PCT. Grâce à divers accords de licence IP de caractère, nous prévoyons de faire converger les personnages vers Butigo et d’approcher nos clients avec un design sympathique, un porte-clés par exemple, pour que les utilisateurs puissent les transporter tous les jours. Nous minimiserons également l’emballage en utilisant des pochettes écologiques pour améliorer la convivialité et l’utilité.

→ Gwangmyeong G-hub news special page