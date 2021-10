Test – Dell XPS 13 2021 : toujours à la hauteur

Lorsque l’on se met en quête d’un nouvel ordinateur portable, on se confronte à plusieurs contraintes : poids, taille, performances, autonomie, design… Et parmi ceux qui tirent leur épingle du jeu, la gamme XPS de Dell est la plus reconnue. De toutes les tailles et pour tous les besoins, la machine se décline en 13, 15 et 17 pouces. Nous avons pu tester pour vous toutes leurs déclinaisons de la cuvée 2020. Avec l’arrivée de la dernière génération de processeurs Intel, la gamme se met à jour. Nous avons testé pour vous le dernier Dell XPS 13. On vous prévient, si vous avez déjà lu le test de la génération précédente, vous trouverez beaucoup de points communs dans cet article.

Présentation du Dell XPS 13

Le modèle 13 pouces dans sa version 2021 de la gamme XPS est le plus compact de la famille. Annoncé au premier trimestre 2021, il embarque alors la dernière génération de processeurs d’Intel, la 11eme. La fiche technique est alors très similaire à la précédente :

Processeur Intel® Core™ i7-1185G7 RAM 16 Go LPDDR4x à 4 267 MHz Stockage SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go Carte vidéo Intel® Iris Xe Ecran Écran InfinityEdge FHD+ (1 920 x 1 200) de 13,4″, tactile, antireflet, 500 cd/m² Connectiques 2 ports Thunderbolt™ 4

1 port casque Connectivité Carte Killer AX1650 (2×2) basé sur Intel WiFi 6 + Bluetooth 5.1 Dimensions Hauteur : 14,8 mm (0,58″)

Largeur : 295,7 mm (11,64″)

Profondeur : 198,7 mm (7,82″) Poids 1,27 kg Batterie 52 Wh

Design et Extérieur

Les XPS de Dell se différencient de tous les autres grâce à leur design soigné, minimaliste et passe-partout, commun à tous les modèles. On ne s’attendait donc pas à de gros changements et la recette a été respectée pour ce nouveau modèle. Revêtement en carbone sur les surfaces de contact, châssis tout en aluminium et une dalle avec taux d’occupation record, tout est là. Posées côte à côte, la version 2021 est indiscernable de la version 2020. La seule différence visible reste l’étiquette qui indique la version du processeur embarqué.





Châssis, robustesse et portabilité

Les modèles 13 pouces du XPS sont faits pour être transportés et être utilisés au quotidien dans les transports, au travail, à la maison… partout où l’on aurait besoin de son ordinateur. Il est donc primordial que la qualité de fabrication ne constitue pas un obstacle au bon usage de l’appareil en vadrouille. À ce jeu-là, le Dell XPS 13 est champion : il s’agit d’un des ultraportable les plus fins du marché, si ce n’est LE plus fin. Il se glisse donc aisément entre deux classeurs ou dans un sac à dos.

Son châssis conçu en aluminium est robuste et résiste bien à la torsion et aux contraintes physiques imposées par les secousses d’un voyage. Les bords des dalles étant toutefois extrêmement fins, un coup sur le côté de l’écran pourrait lui causer des dégâts. Une protection de transport sera la bienvenue pour éviter les mauvaises surprises. En revanche, on constate les mêmes maux que sur tous les XPS : en tenant l’appareil par un des coins à l’avant, son poids le fait se fléchir juste assez pour enclencher le clic du pavé tactile. Cependant, on ne tient jamais son ordinateur de cette façon, et cela ce ne sera pas dérangeant.

Disposition des haut-parleurs et ventilation

Si on le retourne, on est là non plus pas dépaysé. La grille de ventilation se situe au plus près de la charnière, pour laisser respirer le caloduc du processeur qui se trouve en dessous. Nous verrons plus tard, que malgré tout, la chaleur reste le plus gros problème des ordinateurs aussi fin. On trouve également une grille d’évacuation à l’intérieur de la charnière, qui évacue la chaleur vers le haut une fois déployée.





Les haut-parleurs sont quant à eux placés de chaque côté du couvercle inférieur du châssis. Le son rebondit alors sur la surface sur laquelle l’ordinateur est posé avant d’être entendu.

Connectiques

Dans un châssis épais de seulement quelques millimètres, il faut faire des choix concernant les connectiques à intégrer. Pour maximiser la compatibilité avec toutes sortes de périphériques externes, Dell a choisi d’ajouter deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, un de chaque côté. Ils supportent donc tous les deux la recharge, une éventuelle carte graphique externe, un hub multiport… ou tout à la fois.





Pour les photographes ou ceux qui partent en voyage avec une caméra d’action, un slot pour cartes micro SD est également disponible. C’est simple, mais ça évite d’acheter des adaptateurs et cela est bien plus pratique quand on est en mobilité.

Clavier et pavé tactile

Rien de nouveau de ce côté-là non plus : le clavier des XPS de Dell sont confortables et silencieux. Ils sont peu profonds et la sensation de frappe est agréable. Le rétroéclairage se pilote via une touche dédiée sur 4 modes : éteint/allumé et trois niveaux de luminosité. Celui-si s’éteint de lui-même après quelques instants d’inactivité.

Le pavé tactile est aussi doux et confortable que d’habitude. Les clics sont bons et donnent une légère impression de fermeté : on ne les actionnera pas involontairement.

Ecran du Dell XPS 13

La dalle embarquée par notre XPS 13 est tactile, mais ce ne sera pas le cas de tous les modèles, attention à celui que vous choisirez. En plus d’être traitée contre les reflets, celle-ci est disponible en 4K pour profiter au mieux de vos films et séries. On apprécie énormément le ratio extrême d’occupation du châssis qui la concurrence à plate couture. La luminosité est suffisamment bonne pour permettre un usage polyvalent, que ce soit en extérieur comme en intérieur. Nul besoin de chercher un coin à l’ombre pour profiter de ses belles couleurs, qui peuvent être ajustées via le logiciel fourni par Dell. Avec une résolution de 1920 par 1200 pixels, le format 16:10 est tout à fait appréciable et convient à la majorité des formats. Des bandes noires pourront toutefois apparaitre sur les films et les séries en plein écran.

Audio

Malgré son petit gabarit, les hauts parleurs du XPS en ont dans le ventre. Ils font beaucoup mieux que ce que nous avons déjà pu entendre sur la plupart des ordinateurs portables. Cela est valable à condition d’utiliser le logiciel MaxxAudio fourni d’origine et de ne pas pousser les petits haut-parleurs à plus de la moitié de leur capacité. Au-delà, le son sera détérioré, bien que toujours audible.

Performances et autonomie du Dell XPS 13

Nous en venons à ce qui nous intéresse tout particulièrement sur cette nouvelle machine : le gain de performances. La dernière génération de processeurs Intel et des puces graphiques Xe propulsent notre XPS 13, épaulés par 16 Go de ram à haute fréquence. La principale amélioration se note sur la partie graphique, qui permet à présent à l’ultrabook de faire tourner les principaux jeux, à condition de réduire la qualité des textures. Le réel usage de la petite puissance vidéo disponible sera mis à contribution pour permettre l’accélération matérielle de la plupart des logiciels et ainsi fluidifier l’usage au quotidien, notamment pour les professionnels et leurs outils gourmands.

Notre test d’autonomie a révélé une extinction de l’appareil après 6 heures et 14 minutes, en diffusant une vidéo 4K avec les hauts parleurs à 50% et la luminosité au maximum. Cela reste correct et permet une grosse demi-journée de travail loin d’une prise, mais reste assez peu une fois comparé à ce qui existe sur le marché.

Conclusion

Le Dell XPS 13 se plaçait jusqu’à présent comme unique adversaire de taille face aux MacBook équivalents. C’est toujours le cas, et il constitue sans aucun doute l’ordinateur le plus haut de gamme disponible pour les utilisateurs d’un système Windows ou Linux. Son élégance et sa portabilité sont parmi les plus réputées du marché et conviendront à la plupart des usages, à condition que le portefeuille le permette. La lignée des ultraportables à la sauce Dell a encore de beaux jours devant elle.

