Sony dévoile le Xperia 10 IV, un smartphone polyvalent à 499 €

Sony vient de revenir sur le marché des smartphones avec un nouveau milieu de gamme : le Xperia 10 IV. Avec ce modèle, le constructeur vient proposer un modèle polyvalent, que ce soit par son format, son écran ou encore sa partie photo, à un prix de 499 €.

Les armes du Sony Xperia 10 IV de Sony

En début de semaine, Sony est venu reconquérir le marché des smartphones avec le Xperia 1 IV, un haut de gamme axé sur la partie vidéo, et le Xperia 10 IV, un milieu de gamme équipé de très bons arguments de vente. Voyons en détail ce que ce modèle a dans le ventre.

Pour commencer, le Sony Xperia 10 IV profite d’une dalle OLED de 6 pouces au format 21:9 avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement standard de 60 Hz. Le design du smartphone se veut assez classique avec un format rectangulaire avec des bords plats, une bordure supérieure en haut de l’écran renfermant une caméra selfie de 8 Mpx, un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation ou encore une prise jack sur la tranche inférieure. Quatre coloris sont annoncés (noir, blanc, vert menthe et lavande) et la protection est assurée via une certification IP 65/68 et un verre Corning Gorilla Glass Victus..

À l’intérieur, Sony a fait le choix d’introduire un processeur Snapdragon 695 5G, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible via microSD). La partie photo se compose d’un capteur principal de 12 Mpx, un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x2 et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Ces derniers proposent une prise de vue HDR automatique, mais aussi un traditionnel mode nuit. Côté audio, le Sony Xperia 10 IV est logiquement bien loti, avec notamment une prise en charge du LDAC, le Hi-Res ainsi que le Hi-Res Wireless. La technologie DSEE Ultimate et 360 Reality Audio sont aussi de la partie.

Tournant sous Android 12, le Sony Xperia 10 IV arrivera en France durant le mois de juin 2022 à un tarif de 499 €.