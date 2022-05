Test – REKT ULTIM8-RS : un siège confortable à prix raisonnable

REKT est une marque française présente depuis quelque temps notamment sur le marché des sièges gaming. Elle dispose d’une large gamme de produits pour le confort des joueurs. Sa gamme de sièges varie en différentes références allant de 270 € à plus de 700 €. Un des modèles phare de la gamme est le ULTIM8-RS, affiché à un prix attractif sans pour autant faire de concessions sur le confort.

Montage du siège REKT ULTIM8-RS

Le ULTIM8-RS est livré dans un carton assez imposant avec les éléments bien disposés et protégés. Une notice de montage est fournie et l’on voit tout de suite que le montage est on ne peut plus simple. Également, dès le déballage des premiers éléments, on constate que la qualité est au rendez-vous. Pièces métalliques, visserie imposante et solide, matériaux de qualité comme le revêtement en tissus, rien n’est laissé de côté.

Il suffit donc de déballer les différentes pièces, d’enlever les protections puis d’assembler dans l’ordre indiqué sur la notice. On commence donc par fixer les accoudoirs avec les 3 vis de chaque côté sous l’assise. Les serrages doivent être fermes pour éviter tout jeu de visserie à l’avenir.

On passe ensuite à la fixation du dossier sur les charnières de l’assise. Là encore, rien de plus simple, seulement 2 vis de chaque côté puis un cache vient recouvrir le tout.

Ensuite, on vient fixer sous l’assise la platine qui supporte le vérin avec sa manette de choix de positions. La première partie est maintenant assemblée.

On prend le pied métallique à 5 branches et l’on insère les roulettes en forçant un peu pour qu’elles s’enclenchent bien. On insère le vérin sur le dessus du pied puis on vient poser la première partie sur le vérin et c’est terminé. En 15 min le siège est assemblé.

Les différents réglages de l’ULTIM8-RS

Au niveau des réglages, l’ULTIM8-RS est plutôt bien fourni. En plus du traditionnel réglage en hauteur, la manette permet de verrouiller ou de laisser libre l’inclinaison du dossier jusqu’à 160°. En complément, une poignée permet de régler selon différents crans l’inclinaison de ce même dossier.

On retrouve également des accoudoirs dits « 4D ». Ils sont réglables en hauteur, en profondeur ainsi qu’en rotation horizontale. Cela permet de régler précisément leur position. Il y a bien sûr des crans assez fermes pour éviter que les réglages dérapent.

Également, deux coussins sont présents et fixés par des sangles à clips. Ils sont donc amovibles si besoin. Le premier va combler le creux des lombaires et le second le creux de la nuque. On peut les déplacer facilement sur l’axe vertical grâce au système de fixation.

Confort

Pour le dossier et l’assise, REKT a fait le choix d’une mousse haute densité assez ferme, mais qui est très confortable. Le confort est donc au rendez-vous. Le tissu employé pour recouvrir l’ULTIM8-RS est également très agréable et doux au toucher. Ce tissu est respirant, ainsi même assis longtemps il n’y a pas de problème de transpiration.

On note que l’assise présente des bords recourbés afin de maintenir les jambes relativement droites et éviter ainsi de prendre de mauvaises positions.

Conclusion

L’ULTIM8-RS détient toutes les qualités pour un bon siège. Il est ergonomique et grâce à ses multiples réglages, il permet à chacun de trouver la position la mieux adaptée. De plus, il est très confortable et est conçu avec des matériaux de qualité. Avec l’ULTIM8-RS, REKT frappe fort et se positionne ainsi sur très bon rapport qualité prix. En effet, pour moins de 300 €, et avec des possibilités de coloris variés, il devient un choix dans ce secteur et sera parfait pour achever un setup.

