Motorola Edge 30 : un milieu de gamme complet à 499 €

Fin avril 2022, Motorola est venu annoncer un tout nouveau modèle sur le marché des smartphones : le Edge 30. Logiquement, ce modèle est un peu moins premium que son grand frère, le Edge 30 Pro. Malgré quelques concessions faites par la marque américaine, il n’en reste pas moins convaincant grâce à une fiche technique complète.

Un design premium pour le Motorola Edge 30 et une belle fiche technique

Pour commencer, Motorola a fait le choix de conserver le design du Edge 30 Pro sur le Edge 30. Nous retrouvons ainsi un châssis premium avec un module photo élégant ; une épaisseur de 6,79 mm ; un poids de 155 grammes ; ainsi qu’une dalle OLED de 6,5 pouces HDR10+ avec une définition Full HD+, un taux de rafraichissement de 144 Hz et une caméra selfie de 32 Mpx centrée en haut de l’écran. Nous retrouvons aussi une prise USB-C ; un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation et deux haut-parleurs pour un son stéréo Dolby Atmos.

À l’intérieur, le Motorola Edge 30 embarque un processeur Snapdragon 778G+ couplé à 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage interne. Côté connectivité, la 5G est de la partie, tout comme le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6E. Pour le module photo arrière, le smartphone s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique et autofocus omnidirectionnel ; un ultra grand-angle de 50 Mpx permettant notamment de prendre des photos macro jusqu’à 3 cm ; ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour finir, ce modèle est alimenté par une batterie de 4 020 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Disponible en trois coloris (noire Silence, Mojito et Opal Silver), le Motorola Edge 30 est affiché au tarif de 499,99 € dans sa version 128 Go, contre 549,99 en 256 Go. Jusqu’au dimanche 15 mai, une réduction de 100 € pour le premier modèle, et 50 € pour le second, est proposée sur le site du constructeur.