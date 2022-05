WhatsApp arrête de fonctionner sur les iPhone sous iOS 10 et iOS 11

WhatsApp vient d’annoncer que les iPhone tournant sous iOS 10 et iOS 11 ne seront plus supporter d’ici la fin de l’année 2022. Cela signifie que les possesseurs d’iPhone 5 ou 5C devront changer de smartphones pour profiter de l’application de messagerie privée. Pour ceux ayant un modèle plus récent, il faudra passer par la case mise à jour.

Les iPhone qui disent adieu à WhatsApp

Au fur et à mesure des années, WhatsApp cesse de supporter son application de messagerie sur certains smartphones. Généralement, le service annonce que certaines versions du système d’exploitation Android ou iOS ne seront plus prises en charge. Cette décision laisse ainsi les utilisateurs face à des fonctionnalités en moins sur leur appareil, voire l’impossibilité d’utiliser la messagerie privée.

Le célèbre WABetaInfo vient d’ailleurs de découvrir que les iPhone tournant sous iOS 10 et iOS 11 ne pourront plus profiter de WhatsApp d’ici la fin de l’année. Plus précisément, le site spécialisé dans l’actualité de cette messagerie privée dévoile une capture d’écran comprenant le message suivant dans l’application : « WhatsApp va arrêter de supporter cette version d’iOS après le 24 octobre 2022 ». Les raisons de cette décision ne sont pas explicitées par la plateforme. Il est cependant possible de supposer que cela est dû à des raisons de sécurité et de compatibilité.

Les iPhone ne pouvant pas être mis à jour vers iOS 12 ne pourront donc plus profiter de WhatsApp. Cela concerne notamment les iPhone 5 et 5C, tournant au maximum sous iOS 11. Pour rappel, Apple n’assure plus le support pour ces smartphones. La solution est ainsi de changer de smartphone avant la date fatidique de fin de support de l’application de messagerie privée afin de pouvoir continuer à l’utiliser. Pour les possesseurs d’iPhone plus récents, il est important de mettre à jour son iPhone au moins vers iOS 12.

