Electronic Arts (EA) : un rachat par Apple, Disney ou Amazon envisageable

Le marché du jeu vidéo continue d’évoluer, avec notamment une vague de rachat de grands studios et éditeurs. Selon de récentes informations, Electronic Arts (EA) chercherait un acquéreur. Des rumeurs supputent que Disney, Apple ou encore Amazon auraient été impliqués dans les discussions du célèbre éditeur de jeux vidéo derrière FIFA, Madden, Battlefield ou encore Les Sims.

Le rachat d’Electronic Arts (EA) ne saurait tarder

Aux dernières nouvelles, Square Enix a cédé sa branche occidentale à Embracer Group, Sony a ajouté Bungie à sa grande famille PlayStation Studios, et Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard (ou encore Bethesda en 2021). Le secteur du jeu vidéo est ainsi victime d’une vague importante de rachats de licences, studio et éditeurs en cette année 2022. Désormais, Electronic Arts (EA) tend à trouver un nouvel acquéreur.

Le site Puck est venu préciser les possibles racheteurs de l’éditeur. Pour commencer, nous apprenons que des discussions avec Brian Roberts, PDG du groupe de médias américains Comcast, auraient eu des discussions avec Electronic Arts au sujet d’une fusion avec le média NBCUniversal. L’objectif aurait été de créer un nouveau mastodonte du divertissement transmédia. Mauvaise nouvelle, les négociations auraient échoué en avril 2022 suite à un désaccord sur le prix de revente ainsi que la définition de la nouvelle structure.

Cependant, EA serait « obstiné à l’idée d’obtenir un rachat » d’après Puck, et ce depuis plusieurs mois. Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft aurait encore plus donné envie à l’entreprise d’être reprise ou de fusionner avec une autre entité. Les sources du site expliquent notamment que Disney, Apple et Amazon auraient directement été impliquées dans les discussions. Nous savons en plus de cela qu’une condition à ce rachat serait le fait de garder Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, à la tête de la structure créée à la suite de ce rachat.