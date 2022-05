WhatsApp : les émojis de réaction aux messages sont enfin disponibles !

WhatsApp vient enfin de déployer une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs : les émojis de réaction aux messages. Deux nouveautés sont aussi de la partie sur la plateforme de messagerie privée, le partage de fichier d’une taille maximale de 2 Go ainsi que les groupes de discussion allant jusqu’à 512 personnes.

De nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp

Par le biais d’un nouveau billet de blog, WhatsApp est enfin vu confirmer le début du déploiement de fonctionnalités récemment annoncées. La plateforme de messagerie privée vient notamment d’annoncer le déploiement des émojis de réactions. Les utilisateurs peuvent ainsi les utiliser en appuyant longtemps sur les messages de leurs correspondants. Pour rappel, les émojis disponibles sont les suivants : 👍 (Liker) ; ❤️ (Aimer) ; 😂 (Rire) ; 😮 (Être surpris) ; 😢 (Être triste) et 🙏 (Remercier). « Ludiques et rapides, les réactions limitent également la surcharge de messages dans les groupes », précise l’entreprise.

WhatsApp ajoute par la suite que deux autres fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles. Pour commencer, la messagerie privée permet à présent d’envoyer en une fois des fichiers ayant une taille maximale de 2 Go, contre 100 Mo auparavant. Pour rappel, ces derniers sont protégés par le chiffrement de bout en bout. La plateforme souligne que cette fonctionnalité « favorisera la collaboration au sein des petites entreprises et des groupes scolaires » et recommande d’utiliser le Wi-Fi pour envoyer ces fichiers volumineux. À noter, nous apprenons que la durée de transfert sera affichée lors de l’importation et du téléchargement des fichiers.

Dernière nouveauté, WhatsApp a confirmé la possibilité d’ajouter jusqu’à 512 personnes dans un groupe de discussion : « L’une des demandes les plus fréquentes que nous recevons est la possibilité d’ajouter des personnes à une discussion. C’est pourquoi nous mettons progressivement en place la possibilité d’ajouter jusqu’à 512 personnes à un groupe ».

