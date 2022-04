WhatsApp fait le plein de nouveautés : réactions émojis, appels de groupe, partage de fichiers…

En fin de semaine dernière, WhatsApp est venu annoncer moult nouveautés pour ses utilisateurs. L’application de messagerie privée a en effet levé le voile sur les « Communautés », les réactions émojis, les appels de groupe jusqu’à 32 personnes ou encore le partage de fichier jusqu’à 2 Go.

Moult nouveautés à venir pour WhatsApp

Par le biais d’un billet de blog, WhatsApp est venu annoncer un grand nombre de nouveautés à ses utilisateurs. Pour commencer, l’application a dévoilé les « Communautés », une fonctionnalité permettant de « rassembler différents groupes au sein d’une même structure ». Nous y retrouverons notamment une conversation générale et plusieurs sous-groupes pour discuter en plus petit comité. Le service de messagerie explique ainsi : « les membres pourront recevoir les annonces envoyées à l’ensemble de la communauté tout en discutant dans de plus petits groupes créés autour de centres d’intérêt spécifiques ».

WhatsApp a ensuite annoncé l’arrivée de quatre nouveautés pour les conversations dans son application de messagerie privée :

Les réactions : déjà dévoilée depuis quelques semaines, cette fonctionnalité permet d’ajouter des réactions aux messages via des émojis. Au total, six expressions sont proposées 👍 ; ❤️ ; 😂 ; 😮 ; 😢 et 🙏, soit Liker, Aimer, Rire, Être surpris, Être triste et Remercier ;

: déjà dévoilée depuis quelques semaines, cette fonctionnalité permet d’ajouter des réactions aux messages via des émojis. Au total, six expressions sont proposées 👍 ; ❤️ ; 😂 ; 😮 ; 😢 et 🙏, soit Liker, Aimer, Rire, Être surpris, Être triste et Remercier ; Le partage de fichiers volumineux : il est désormais possible d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go ;

: il est désormais possible d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go ; Des appels vocaux avec plus de personnes : WhatsApp étend le nombre d’utilisateurs à un appel vocal à 32 participants ;

: WhatsApp étend le nombre d’utilisateurs à un appel vocal à 32 participants ; Les administrateurs de groupe peuvent maintenant supprimer un message dans un groupe. Un message indiquera d’ailleurs précisément qui a effectué cette action.

Concernant l’arrivée de toutes ces nouveautés, WhatsApp n’a pour le moment pas communiqué de planning de lancement. Nous savons cependant que les quatre nouvelles fonctionnalités annoncées ci-dessus seront « déployées dans les semaines à venir », puis ce sera au tour des Communautés d’arrivée sur l’application de messagerie privée.

