WhatsApp améliore les messages vocaux avec plusieurs nouveautés

Les messages vocaux sont devenus rois dans les conversations sur les applications de messagerie. Face à un usage de plus en plus important de ces derniers, WhatsApp vient d’introduire plusieurs améliorations notables pour faciliter leur envoi et leur écoute. Au total, la plateforme vient d’annoncer l’arrivée de six nouveautés pour ce format de message. Découvrez-les rapidement dans notre article !

Les nouveautés des messages vocaux sur WhatsApp

Via un billet de blog, WhatsApp est venu faire la part belle aux messages vocaux en annonçant plusieurs nouveautés notables. Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’application de messagerie privée rappelle que ce format de message a été lancé en 2013, avec comme ambition de « révolutionner la manière dont les gens communiquent ». La plateforme explique d’ailleurs que les messages vocaux ont été « conçus dans un souci de simplicité, pour qu’ils soient aussi faciles et rapides à envoyer que les messages texte ».

Aujourd’hui, WhatsApp recense pas moins de 7 milliards de messages vocaux envoyés chaque jour. Il semblait ainsi logique pour la messagerie d’améliorer cette fonctionnalité en introduisant plusieurs nouveautés :

Lecture en dehors de la discussion : pour faire simple, il est possible de lancer l’écoute d’un message vocal et de partir faire une autre tâche sur son smartphone ;

: pour faire simple, il est possible de lancer l’écoute d’un message vocal et de partir faire une autre tâche sur son smartphone ; Pause/reprise de l’enregistrement : quand vous enregistrez un message vocal, il est possible de mettre en pause l’enregistrement, puis de le relancer ;

: quand vous enregistrez un message vocal, il est possible de mettre en pause l’enregistrement, puis de le relancer ; Visualisation de l’audio : une représentation visuelle des ondes sonores du message vocal. Ce changement, plus esthétique que pratique, peut tout de même permettre de retrouver certains passages d’un message ;

: une représentation visuelle des ondes sonores du message vocal. Ce changement, plus esthétique que pratique, peut tout de même permettre de retrouver certains passages d’un message ; Écoute avant l’envoi : tout est dit dans le nom de la fonctionnalité. Après avoir fini un message vocal sur WhatsApp, vous pourrez le réécouter avant de l’envoyer à votre interlocuteur ;

: tout est dit dans le nom de la fonctionnalité. Après avoir fini un message vocal sur WhatsApp, vous pourrez le réécouter avant de l’envoyer à votre interlocuteur ; Reprise de lecture : la possibilité de mettre en pause un message vocal lors de l’écoute, puis de le reprendre plus tard là où vous vous étiez arrêté ;

: la possibilité de mettre en pause un message vocal lors de l’écoute, puis de le reprendre plus tard là où vous vous étiez arrêté ; Lecture rapide : les messages vocaux peuvent être écoutés 1,5 ou 2 fois plus vite.

Malheureusement, toutes ces fonctionnalités ne sont pas d’ores et déjà disponibles. En effet, WhatsApp a précisé que ces nouveautés arriveront « au cours des prochaines semaines ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article WhatsApp : les réactions aux messages via des émojis bientôt disponibles !