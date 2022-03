Chrome 100 est disponible : voici les nouveautés du navigateur de Google

Chrome 100 est maintenant disponible. Cette centième version du navigateur web de Google vient ainsi apporter son lot de nouveautés aux utilisateurs, mais ces dernières sont plutôt discrètes. Outre une nouvelle icône d’application, la firme de Mountain View vient apporter une amélioration notable concernant la prise en charge multi-écran ; de nouveaux thèmes sur Android compatibles avec Material You ; ou encore la correction de certaines failles de sécurité.

Les nouveautés de la mise à jour Chrome 100

Disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, Chrome 100 vient tout d’abord rendre disponible une toute nouvelle icône. Pas de gros changements en perspective, seulement le logo de 2014, mais sans les ombres. Ci-dessous, vous pouvez voir l’évolution du design du navigateur depuis 2008 jusqu’à cette nouvelle version.

Outre ce changement visuel, Chrome 100 est venu rendre disponible une toute nouvelle API nommée « The Multi-Screen Window Placement ». Google précise dans son billet de blog que cette dernière permet à certaines applications d’« ouvrir de nouvelles fenêtres et les placer à des endroits spécifiques, ou sur des écrans spécifiques ». Pour imager les possibilités de cette nouveauté, l’entreprise déclare : « Par exemple, lorsque j’utilise Slides pour faire une présentation, je veux que les diapositives s’affichent en plein écran sur l’écran principal et que les notes de l’orateur apparaissent sur l’autre écran ».

Parmi les autres changements à noter, Google est venu supprimer l’économiseur de données. En plus de consommer moins de data, cette fonctionnalité permettait aussi de charger plus rapidement les pages web. Pour expliquer ce départ, Craig Tumblison, responsable du support Chrome, expliquait que l’option était de moins en moins nécessaire au fur et à mesure que le coût des données mobiles a diminué. Concernant Android, Google est venu permettre grâce à Chrome 100 de prendre en charge l’interface Material You. Le navigateur adapte ainsi la couleur des menus avec le thème configuré sur smartphone.

