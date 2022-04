WWDC 2022 : Apple annoncerait deux nouveaux MacBook lors de l’évènement

La semaine dernière, Apple est venu annoncer les dates de son prochain évènement dédié aux développeurs : la WWDC 2022. Pour son lancement, une conférence prendra évidemment place afin de dévoiler les nouveautés pour iOS, iPadOS, watchOS, macOS ou encore tvOS. Cela pourrait aussi être l’occasion pour la firme à la pomme de présenter de nouveaux produits. Selon le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg, deux MacBook devraient être annoncés durant l’évènement.

De nouveaux MacBook annoncés à la WWDC 2022

Outre les nouvelles mises à jour majeures des iPhone, iPad, Mac ou encore Apple Watch, la conférence de lancement de la WWDC peut aussi être l’occasion pour Apple de lever le voile sur de nouveaux produits. Selon Mark Gurman, deux nouveaux MacBook devraient être présentés durant cet évènement. Pour rappel, la conférence annuelle se tiendra le 6 juin en cette année 2022.

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu faire mention de deux nouveaux produits Apple annoncés lors de la WWDC 2022 : « Apple se prépare à lancer de nouveaux Mac dans les prochains mois. Quel meilleur endroit pour le faire que la WWDC ? C’est là même où la transition des Mac d’Intel vers les puces d’Apple a été annoncée il y a deux ans. On m’a dit que deux nouveaux Macs allaient arriver vers le milieu de l’année ou au début du second semestre. L’un d’eux sera probablement le nouveau MacBook Air ».

Mark Gurman fait ainsi une nouvelle fois mention du MacBook Air 2022, devant notamment profiter d’un tout nouveau design et d’une puce M2. Nous pouvons de notre côté supputer l’arrivée d’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme embarquant la nouvelle puce Apple Silicon. En effet, de nombreuses rumeurs ont concerné ce modèle dernièrement.

Le journaliste ajoute d’ailleurs : « Parmi les autres modèles en préparation, citons une mise à jour du Mac mini et de l’iMac 24 pouces, ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme pour remplacer le modèle 13 pouces vieillissant. Et n’oublions pas que les nouveaux modèles Mac Pro et iMac Pro sont en cours de développement ».