Logitech annonce la souris MX Master 3S et les claviers MX Mechanical

Logitech vient de faire son grand retour sur le marché de la bureautique en ce début de semaine. La marque suisse vient en effet d’annoncer une nouvelle souris, la MX Master 3S, mais une nouvelle gamme de claviers mécaniques nommée MX Mechanical.

La MX 3S de Logitech joue sur le silence et la précision

Commençons par une gamme de souris connue de Logitech : MX Master. Après la troisième génération lancée en 2019, la nouvelle MX Master 3S vient offrir plusieurs améliorations intéressantes pour les utilisateurs. Pour commencer, cette itération vient offrir un confort d’utilisation important au niveau sonore, avec un clic 90 % plus silencieux que la MX Master 3. Une bonne nouvelle pour vos collaborateurs dans le cas où vous travaillez en open-space par exemple.

Un deuxième changement est de la partie, et il touche directement à la précision de la souris. En effet, la MX Master 3S vient proposer un nouveau capteur optique. Il permet notamment d’utiliser ce produit sur du verre, mais aussi d’avoir droit à une plus grande précision, en passant à 8 000 DPI (contre 4 000 DPI sur la génération précédente). Tout le reste est identique, que ce soit au niveau du design, des 5 boutons programmables ainsi que de la molette MagSpeed. D’ores et déjà disponible en trois coloris (graphite, blanc et noir), cette nouvelle souris est affichée au prix de 129 €.

Logitech MX Mechanical, des claviers mécaniques pour travailler confortablement

La plus grosse nouveauté est tout de même le lancement de la gamme MX Mechanical, proposant le clavier mécanique « le plus silencieux jamais conçu par Logitech », sans sacrifier le confort de frappe. Deux modèles sont de la partie, un avec pavé numérique et un autre sans (à l’instar du MX Keys Mini). Une nouvelle fois, Logitech a opté pour un rétroéclairage blanc, qui s’activera automatiquement en fonction de la lumière ambiante, mais aussi lorsque vous approchez vos mains du clavier. De ce fait, la batterie de ces dispositifs sans fil est économisée au maximum. À titre d’information, la marque annonce une autonomie de 15 heures avec le rétroéclairage, contre dix mois sans.

Fonctionnant sous Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, iPadOS, ou encore Android, les Logitech MX Mechanical peuvent être connectés jusqu’à trois produits différents. Un bouton permet de switcher rapidement entre chaque périphérique. Comme les autres produits de la gamme MX de Logitech, il est possible de les connecter en Bluetooth ou en USB via un dongle Bolt, offrant plus de sécurité aux utilisateurs.

Le MX Mechanical de Logitech est dès à présent disponible au prix de 159 €, contre 179 € pour la version Mini.

