Test – Logitech MX Keys Mini : le clavier Bluetooth parfait ?

Nombre d’entre nous ont commencé à travailler à partir de chez eux, et Logitech a pensé qu’il pourrait réellement améliorer certains de leurs produits les plus vendus pour répondre aux besoins du monde professionnel d’aujourd’hui.

Le clavier Logitech MX Keys mini est tout simplement l’amélioration du clavier Logitech le plus intéressant sur le marché.

Fiche technique

Nom Logitech MX Keys Mini Rétroéclairé Oui Format Compact sans pavé numérique Connexion Bluetooth Low Energy sans-fil Autonomie 10 jours avec rétroéclairage

5 mois sans rétroéclairage Compatible Avec les récepteurs USB Logi Bolt

Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS Prix public 109,00 €

Compact et design

Le nouveau clavier de Logitech se tourne vers les créatifs. Il est compact, regroupe 80 touches, dont des touches de fonctions, émojis, une touche dictée ou encore une touche mute. La rangée de touches Fn est personnalisable à souhait.

Son format compact permet de le transporter en toute facilité. Le MX Keys Mini passe dans toutes les sacoches, et même dans certaines pochettes d’ordinateurs portables.

Étant compatible sous Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, et iOS, il s’adaptera à vos besoins. Il est également compatible avec Logi Options, ainsi que USB Logi Bolt. Cette adaptation est appuyée par la fonction Bluetooth. Il se connecte via le Bluetooth Low Energy (faible consommation).

Grâce aux touches Easy-Switch, vous pourrez connecter jusqu’à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux. Pour switcher entre chaque appareil, rien de plus simple. Logitech a intégré des touches appareil 1, appareil 2 et appareil 3 au niveau des touches fonctions. Après avoir choisi l’appareil, cette touche sera marquée par une petite led pour l’identifier rapidement. La touche majuscule contient également une led.





Conçu dans un matériel léger, le MX Keys Mini est beau. Les touches sont légèrement concaves pour une utilisation très agréable. Dans la pratique, ces touches sont d’une dimension confortable. Elles ne sont ni trop petites, ni trop espacées.

Pour les utilisateurs de clavier d’ordinateur portable de 14″ et moins, vous ne serez pas dépaysé. Pour les amateurs de claviers disposant d’un pavé numérique, le MX Keys Mini, ne vous fera pas regretter votre ancien clavier.

Le rétroéclairage se compose de trois niveaux, et éclaire correctement toutes les touches.

Utilisation professionnelle au quotidien

Grâce à son autonomie gigantesque, la recharge du clavier ne se fera pas avant plusieurs mois, à condition de laisser de côté le rétroéclairage. Pour ce qui est de la connexion, elle se fait très facilement lors de la première utilisation, et elle sera automatique lors des prochaines.

Avec les touches Perfect Stroke, la frappe n’aura jamais été aussi naturelle. Les touches concaves épousent la forme du doigt, et permettent une frappe rapide. Même avec des ongles, l’utilisation du clavier reste agréable. La texture de chaque touche procure une satisfaction et un confort appréciable. Le modèle testé est noir mat, ce qui rend l’usage professionnel. Cette couleur a pour avantage de ne pas être salissante et de ne pas faire ressortir les tâches. Par rapport au dos du clavier qui, pour sa part, fait très facilement apparaître les traces de doigts.

La hauteur du clavier n’est pas réglable. Cette dernière est tout de même confortable à l’usage. Les pieds de stabilisation font très bien le travail, et permettent une accroche sur toutes les surfaces des bureaux.

Il vous faudra télécharger le logiciel Logitech Options ainsi que Logi Bolt pour utiliser librement et en toute simplicité votre clavier. Vous aurez accès à quelques paramètres, mais surtout, à la customisation des touches fonctions.

Galerie Photos











Conclusion

Le clavier Logitech MX Keys Mini est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, clavier compact. Avec son design élégant, son format, sa multiple connectivité et son utilisation fonctionnelle, le MX Keys mini saura se rendre indispensable. Dans cette couleur, vous n’avez pas à craindre les tâches ni les rayures. Son autonomie de 5 mois et sa multiple compatibilité font de lui l’atout de niveau professionnel à avoir au quotidien.

