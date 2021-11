Disney+ : le mois d’abonnement est à 1,99 euro pour les deux ans de la plateforme

Cela fait maintenant deux ans que Disney+ est disponible. Pour fêter cet anniversaire, la plateforme de streaming propose une offre ultra-abordable à 1,99 euro le mois, au lieu de 8,99 euros. Cela concerne notamment les nouveaux abonnés, mais aussi les anciennes personnes s’étant auparavant abonnées.

Un mois d’abonnement Disney+ à seulement 1,99 euro

Deux ans après son lancement, Disney+ compte bien fêter ça avec tout le monde. Pour cela, la firme vient de lancer un mois d’abonnement à prix réduit pour les nouveaux abonnés ainsi que les anciens abonnés.

Pour faire simple, le montant du mois d’abonnement est 77 % moins cher, c’est-à-dire au tarif de 1,99 euro pour le mois au lieu de 8,99 euros par mois ou 89,90 euros l’année. Pour information, cet abonnement d’un mois à prix réduit permet de profiter de la plateforme sur 4 écrans en simultané sur navigateur, smartphone, tablette et TV en qualité 4K HDR. Cette offre est disponible jusqu’au 14 novembre 2021.

En vous abonnant, vous pourrez notamment profiter de tous les derniers films d’animation de Disney et Pixar, de la série Star Wars: Visions et The Mandalorian, ou encore de tous les Marvels dont les séries exclusives WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver, Loki ainsi que la tant attendue nouvelle série Hawkeye prévue pour le 24 novembre. Il faut aussi noter que la section Stars ajoutée en début d’année permet désormais de profiter de contenus plus adultes sur Disney+.

Pour se faire une petite idée des séries, films et documentaires de Disney+, voici les nouveautés du mois d’octobre 2021 !