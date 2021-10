Disney+ : toutes les nouveautés du mois d’octobre 2021

Comme chaque mois, Disney+ dévoile les nouveautés qui s’ajouteront au catalogue pour ce mois d’octobre 2021. Alors que le mois de la rentrée se termine tranquillement, Disney prépare déjà le mois d’octobre et le retour des jours plus courts et plus froids. Pour se détendre dans son plaid, on pourra notamment découvrir la 32e saison des Simpson et la prometteuse série Reservation Dogs.

Les films qui arrivent en octobre sur Disney+

Lego Star Wars, Histoires terrifiantes

Poe et BB-8 font un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar, où ils rencontreront l’avide et sournois, Graballa le Hutt, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le premier hôtel de luxe de la galaxie. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean s’aventurent dans les profondeurs du mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé. En chemin, Vaneé raconte trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars…

Voici les autres films qui arrivent ce mois-ci sur la plateforme Disney+ :

20 ans d’écart : 1er octobre ;

Möbius : 1er octobre ;

Muppets Haunted Mansion : 8 octobre ;

Margaret : 8 octobre ;

Patti Cake$ : 15 octobre ;

Poltergeist : 15 octobre ;

Les petits mouchoirs : 15 octobre ;

A l’origine : 15 octobre ;

The Predator : 22 octobre ;

This is not a love story : 22 octobre ;

Pyramide : 22 octobre ;

Amour, piments et bossa nova : 22 octobre ;

Books of Blood : 29 octobre ;

La Colline a des yeux : 29 octobre ;

Les séries qui arrivent en octobre sur Disney+

Reservation Dogs: 12 octobre

Reservation Dogs, format court de 30 minutes par épisode, est une série comique co-créée par Taika Waititi et Sterlin Harjo, un cinéaste amérindien. Ce dernier s’est inspiré de sa propre vie pour raconter les aventures de 4 ados évoluant dans une réserve en Oklahoma. Ils rêvent de Californie, alors ils se lancent dans des délits mineurs pour rassembler l’argent qu’il leur faut… Une série pleine d’humour, qui permet de découvrir une facette bien méconnue des États-Unis.

Voici la liste de toutes les autres séries qui débarqueront sur Disney+ au cours du mois prochain :

Dans les étoiles : 6 octobre ;

Luz à Osville : 6 octobre ;

Amour fou : 6 octobre ;

De l’amour dans l’air : 6 octobre ;

De l’autre côté : 13 octobre ;

The Orville (saison 1 à 2) : 13 octobre ;

Baymax et les nouveaux héros (saison 3) : 13 octobre ;

Des liens trop étroits : 13 octobre ;

Les Coulisses de Disney : 20 octobre ;

Les Simpson (saison 32) : 20 octobre ;

Single Parents (saison 1 & 2) : 20 octobre ;

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires : 20 octobre ;

The Fosters : 20 octobre ;

L’Amérique inexplorée : 20 octobre ;

The Chi (saison 4) : 27 octobre ;

American Dad (saison 17) : 27 octobre ;

FBI : Duo très spécial : 27 octobre ;

Bless this Mess : 27 octobre ;

Jean-Christophe & Winnie : 27 octobre ;

Au-delà des murs : 27 octobre ;

