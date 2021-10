iPhone : les Apple Store ne posent plus de protection d’écran

Depuis longtemps, si vous achetiez un iPhone en Apple Store, vous pouviez vous faire poser un écran de protection. Cependant, depuis la keynote de présentation des iPhone 13, Apple ne propose plus ce service.

Plus aucune protection d’écran posée dans les Apple Store

Depuis 24 septembre 2021, date officielle du lancement des iPhone 13, plus aucun Apple Store ne propose la pose de protection d’écran sur les iPhone. C’est une prestation proposée normalement par l’ensemble des boutiques qui présente deux principaux avantages.

Tout d’abord, cela vous permet de repartir avec dès votre achat. Ensuite, une machine spéciale étant utilisée pour cette tâche, vous obtenez une protection d’écran posée à la perfection, sans bulle d’air par exemple. Belkin a en effet conçu une petite presse, le ScreenCare+ Application System qui fait l’essentiel du travail et guide l’ajustement du film sur l’écran avant qu’il ne soit fixé.

Ce service était jusqu’alors proposé par les Apple Stores gratuitement, il vous fallait uniquement acheter le film de protection Belkin.

Aucune explication pour l’instant

Mais pourquoi Apple a-t-il stoppé ce service ? Pour l’instant, nous n’avons aucune explication officielle, mais deux hypothèses font surface. La première stipule que les films de protection ont un souci, la seconde est que la machine de pose est la source du problème.

En effet, leur utilisation pourrait endommager les objectifs des iPhone 13 et 13 Pro du fait qu’ils sont plus gros que les 12, selon une autre source… Cette dernière hypothèse semble plus crédible, puisque les boutiques vendent toujours des protections d’écran Belkin en libre-service à poser soi-même. Cependant, elles ne les installent plus.

