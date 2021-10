PS5 : Sony lance un système de démo pour essayer gratuitement Death Stranding et Sackboy

Un nouveau système de démo vient d’être mis en place par Sony afin de permettre aux joueurs PS5 d’essayer deux jeux vidéo gratuitement : Death Stranding et Sackboy: A Big Adventure. Pour le moment en test au Royaume-Uni, le dispositif montre déjà quelques-unes de ses limites, notamment au niveau du décomptage du temps de jeu accordé par la démo.

Les démos sont de retour sur PS5

Sony semble vouloir déterrer le concept de démo pour les gros jeux vidéo en lançant une nouvelle initiative. « Vous avez toujours voulu essayer certains des jeux les plus populaires de PlayStation Studios avant de vous engager à acheter le jeu complet ? C’est désormais possible », explique Sony dans un mail envoyé aux joueurs britanniques. Les joueurs se situant au Royaume-Uni et disposant d’une PS4 ont ainsi l’opportunité de télécharger et jouer gratuitement à deux licences : Death Stranding et Sackboy: A Big Adventure.

Dans les détails, le nouveau système de démo signé Sony permet aux joueurs PS5 de profiter de Death Stranding durant une période de 6 heures et de Sackboy: A Big Adventure durant 5 heures jusqu’au 28 octobre 2021. À noter, cette période d’essai est décomptée dès que le joueur clique sur le bouton « Télécharger » sur console ou « Ajouter à la bibliothèque » sur le web, et peu importe « s’il y joue ou non ».

Sony s’avoue donc généreux, mais pas tant que cela. En effet, la période d’essai n’offrira pas six ou cinq heures de jeux pures, étant donné qu’il faudra prendre en compte dans cette durée le temps de téléchargement. De plus, il sera impossible de faire plusieurs sessions de jeux, mais une seule et unique après l’installation d’un des deux jeux. Afin de s’essayer rapidement et durablement à ces deux expériences vidéoludiques, la fibre optique ainsi que quelques heures libres sont donc de mises.

Sony is starting a thing called Game Trials, allowing you to play certain games for a limited time period. Good idea, all little like Ea Play 10 play I guess.



It starts with Death Stranding and Sackboy. pic.twitter.com/hfjlvVLBgG — Joe 'wotta' Anderson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⚽️🎮 (@_wotta) October 1, 2021

