Les MacBook Pro M1X sont toujours prévus pour le mois d’octobre

Après avoir annoncé les iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini 6 et l’iPad 9, de nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ devraient désormais être présentés par la firme à la pomme. Attendus pour la mi-2021, les ordinateurs avec puce M1X se font encore attendre. Mark Gurman de chez Bloomberg vient aujourd’hui rassurer sur l’arrivée de ces produits avant la fin de l’année.

Plus que quelques jours avant l’arrivée des MacBook Pro M1X

Face au silence d’Apple concernant une nouvelle conférence dédiée aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puce M1X, Mark Gurman est revenu sur le sujet dans sa dernière newsletter Power On.

Le journaliste de chez Bloomberg a notamment écrit : « Le nouveau MacBook Pro n’est pas apparu lors de la présentation des produits d’Apple en septembre, mais il devrait tout de même être lancé dans les semaines à venir. Apple procède généralement au lancement de ses principaux nouveaux Mac en octobre. Restez donc à l’écoute« . Il ajoute d’ailleurs qu’un Mac mini plus « pro« équipé de la même puce M1X serait aussi au programme.

Dans son rapport, Mark Gurman souligne que la puce M1X profiterait d’u processeur 10 cœurs, dont 8 performants et 2 économes. Au niveau du GPU, soit le circuit graphique, les consommateurs auraient le choix entre 16 ou 32 cœurs. À titre de comparaison, la puce M1 embarquée dans les MacBook Air et Pro, le Mac mini et l’iMac profitent d’un processeur 8 cœurs et 7 à 8 cœurs graphiques.

Outre la puce M1X, les nouveaux MacBook Pro devraient profiter de plusieurs améliorations : un écran mini-LED de 14″ et 16″ avec une meilleure résolution, un nouveau châssis, un lecteur de carte SD, un port HDMI ainsi qu’un port de charge MagSafe. La Touch Bar devrait aussi disparaitre.

Pour finir, le journaliste de chez Bloomberg souligne dans son rapport qu’Apple travaille aussi sur « des puces plus performantes pour un nouveau Mac Pro » ainsi que la puce « M2 pour les futurs MacBook Air, iMac et MacBook Pro d’entrée de gamme« .

Via 9to5Mac