L’iPad avec écran OLED n’arrivera finalement pas en 2022

Depuis quelques mois, la rumeur court qu’un iPad avec écran OLED serait prévu pour l’année 2022. L’analyste Ming-Chi Kuo vient cependant mettre un terme à cette supputation en soulignant que ce type d’écran ne serait disponible qu’à partir du 2023. Il faudra donc encore s’armer de patience avant de profiter d’une meilleure qualité d’affichage sur les tablettes Apple.

L’iPad OLED n’arrivera pas avant 2023

Durant le mois de juin, le média coréen ETNew venait confirmer les propos de l’analyste Ming-Chi Kuo autour de l’arrivée d’un iPad avec dalle OLED pour 2022. Cependant, cette nouvelle technologie d’écran va prendre du retard.

Dans une nouvelle note d’investisseur de Ming-Chi Kuo, dévoilée au média 9to5Mac, l’analyste vient en effet de souligner qu’Apple resterait sur la technologie LCD pour les écrans des nouveaux iPad en 2022. Pour rappel, il avait annoncé en mars 2021 que l’OLED arriverait dans un premier temps sur l’iPad Air, laissant ainsi la technologie mini-LED aux iPad Pro.

Le récent rapport de Ming-Chi Kuo souligne notamment qu’Apple a « annulé ses plans pour lancer un iPad Air OLED en 2022 parce que les performances et le coût ne pouvaient pas répondre aux exigences d’Apple« . Il s’attend ainsi à ce que la technologie TFT-LCD soit toujours privilégiée pour l’iPad Air en 2022. Du côté des iPad Pro, Kuo souligne que le modèle de 11 pouces passerait enfin à la technologie mini-LED l’année prochaine.

L’analyste annonce ensuite que « des conceptions plus légères, plus fines et pliables sont les principales tendances à long terme pour les produits de type tablette au cours des 3 à 5 prochaines années« . Il affirme ainsi qu’Apple continue de « rechercher et développer de nouvelles technologies d’affichage » pour les iPad.

En attendant, Apple s’apprête à lancer pour cette fin d’année deux nouveaux MacBook Pro adoptant la technologie mini-LED. De récentes rumeurs annoncent aussi l’arrivée d’une dalle mini-LED pour le MacBook Air 2022.

