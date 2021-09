MacBook Air : une nouvelle génération prévue pour la fin de l’année 2022

Peu à peu, l’arrivée de la nouvelle génération de MacBook Air est de plus en plus lointaine. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la version prévue pour 2022 n’arriverait désormais plus à la mi-2022, mais vers la fin de l’année 2022, étant donné que la production de masse débuterait vers la fin du deuxième trimestre ou le début du troisième trimestre.

Un nouveau MacBook Air plus tard en 2022

Fin 2020, Apple est venu annoncer ses premiers ordinateurs portables tournant sous ses propres puces Apple Silicon M1. Alors qu’une nouvelle génération plus puissante (M1X) devrait arriver avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces, une génération de MacBook Air avec puce M2 fait encore parler d’elle pour l’année 2022.

L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des projets de la firme à la pomme, vient en effet de revenir avec une information concernant la date d’arrivée de ses MacBook Air. Selon lui, les ordinateurs ultra-portables d’Apple ne devraient pas arriver avant le troisième trimestre 2022. Il justifie cette information par un début de la production de masse pour la fin du deuxième trimestre, voire du début du troisième trimestre 2022. Pour rappel, l’analyste annonçait précédemment une arrivée de l’ordinateur pour la mi-2022.

Outre cette information précisant la période de lancement du MacBook Air 2022, Ming-Chi Kuo prédit une détérioration des perspectives de ventes du MacBook Air M1, notamment à cause de la pénurie de composants, la demande plus faible suite à l’abandon du télétravail pour le retour au bureau et la transition des consommateurs vers de nouveaux modèles.

Pour rappel, la prochaine génération de MacBook Air devrait profiter de plus de puissance grâce à la seconde génération de puce Apple M1, mais aussi un écran mini-LED, le retour du port de charge MagSafe ainsi qu’un tout nouveau design coloré à l’instar des iMac M1.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article MacBook : notre sélection d’accessoires pour une rentrée bien équipée !