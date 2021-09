Microsoft vous permet d’installer la version finale de Windows 11 avant sa sortie

Vous ne pouvez plus attendre Windows 11 ? Bonne nouvelle, Microsoft vient de publier la version officielle de son nouvel OS pour les développeurs. Dans cet article, nous vous expliquons comment obtenir la nouvelle version de l’OS avant tout le monde.

Microsoft vous propose d’installer Windows 11 avant sa sortie

La première version de Windows 11 sera bientôt disponible en téléchargement. Le rendez-vous est fixé au 5 octobre prochain. En attendant, le système d’exploitation se prépare et une nouvelle étape est franchie. La version 21H2 est proposére au travers du canal Release Preview du programme Insider.

Microsoft vient tout juste de passer dans sa dernière version de test son nouvel OS avant de le déployer les machines les plus récentes ce 5 octobre. Cette version disponible via le programme Insider est la plus stable avant la sortie officielle. Si vous êtes pressés de découvrir le nouveau système d’exploitation, cette version est sans risque et sans bug.

Vérifiez si votre PC est compatible avec Windows 11 ;

Si votre PC est pris en charge, vous devrez vous inscrire en tant que Windows Insider sur le site de Microsoft pour obtenir la mise à niveau vers Windows 11 ;

Sur votre PC Windows 10, accédez à Réglages > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider ;

Cliquez sur le bouton Démarrer et associez le compte Microsoft que vous avez utilisé pour vous inscrire pour être un Windows Insider ;

Lorsque vous êtes invité à choisir vos paramètres Insider, sélectionnez la bague Release Preview ;

Confirmez et acceptez les conditions de Microsoft, puis redémarrez votre PC ;

Revenez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité, et vous devriez voir une nouvelle bannière avec la mise à jour facultative vers Windows 11 ;

Cliquez sur l’option de téléchargement et d’installation et suivez les instructions pour obtenir Windows 11 avant sa sortie.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que Windows 11 prendra moins d’espace de stockage sur votre PC ?