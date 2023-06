TEST EcoFlow Glacier : réfrigérateur/congélateur portable et machine à glaçons pour vos aventures d’été

Imaginez la scène : c’est une chaude journée d’été, les grillades sont prêtes et les boissons sont… chaudes ? Non, pas avec le EcoFlow Glacier ! Nous avons eu la chance de tester ce petit bijou de technologie, et nous pouvons vous dire que c’est un véritable allié pour l’été. Ce produit combine les fonctionnalités d’un réfrigérateur, d’un congélateur et même d’une machine à glaçons. Le tout alimenté par une batterie rechargeable et facilement transportable.

EcoFlow, une marque déjà bien connue pour son engagement en faveur de l’innovation et de la qualité, a conçu le Glacier pour répondre aux besoins des amoureux de l’aventure, sans faire de compromis sur le confort. Que vous partiez en camping, que vous organisiez une soirée barbecue dans votre jardin ou que vous ayez besoin d’une solution de secours en cas de panne de courant, le EcoFlow Glacier est prêt à vous accompagner. Rejoignez-nous alors que nous vous guidons à travers un test détaillé suite à un mois d’utilisation de cette merveille technologique. Préparez votre boisson préférée, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le courant… EcoFlow !

Produit disponible sur Réfrigérateur congélateur EcoFlow GLACIER 38 L avec machine à glaçons, réfrigérateur de 12 V, réfrigérateur de voiture, glacière électrique pour camping-car, SUV, bateau, camping, voyages en voiture

Voir l'offre 1 199,00 €

Design et Premières Impressions de l’EcoFlow Glacier

À première vue, le EcoFlow Glacier surprend par sa taille impressionnante. En effet, ce réfrigérateur portable est assez grand, en grande partie grâce à son large compresseur, son compartiment batterie et ses composants de machine à glace. Le design est élégant avec un corps principal presque noir et des accents gris argenté subtils qui ajoutent une touche d’esthétisme à sa fonctionnalité.

L’appareil est livré dans un emballage solide qui protège bien le contenu, un aspect à considérer lors du déballage étant son poids conséquent. En plus de son design attrayant, le Glacier est doté d’un logo EcoFlow discrètement incrusté sur la face avant. Pour ceux qui apprécient les détails brillants, le logo EcoFlow en chrome poli haut de gamme sur le dessus est loin d’être subtil, mais ajoute une belle touche d’élégance.

En ce qui concerne la portabilité, malgré son poids, EcoFlow a intégré des poignées de transport robustes de chaque côté de l’appareil, ce qui facilite le déplacement. Cependant, il faut noter que, bien que portable, le Glacier est vraiment lourd, même lorsqu’il est vide. Alors, préparez vos muscles si vous prévoyez de le transporter régulièrement !

Qualité de Construction

La marque EcoFlow est reconnue pour la robustesse de ses produits, et le Glacier ne déroge pas à la règle. Sa qualité de construction est remarquable, qu’il s’agisse de ses poignées solides ou des détails minutieux de ses logos. Les poignées, ancrées solidement au corps du Glacier, ont été conçues pour résister aux contraintes de déplacement, malgré le poids important du réfrigérateur. Leur robustesse est un gage de durabilité, attestant de la capacité du Glacier à résister à une utilisation intensive et régulière.

Le EcoFlow Glacier a été conçu pour résister aux éléments. Il a passé un mois sur notre terrasse, exposé au soleil et à la pluie, et a conservé toute son efficacité. Cependant, après une exposition prolongée à la pluie, nous avons remarqué un peu d’eau s’infiltrant dans l’écran, ce qui a légèrement altéré sa lisibilité. Il s’agit d’un petit défaut dans un ensemble par ailleurs très résistant aux intempéries. Cela témoigne de la robustesse du plastique utilisé dans la construction du Glacier, assurant sa durabilité même dans des conditions d’utilisation difficiles.

Les détails esthétiques ne sont pas en reste. À l’avant de l’appareil, sur le côté droit, se trouve le logo EcoFlow encastré. Bien que discret, il ne détourne pas de la simplicité et de la beauté du design. De plus, un logo EcoFlow chromé haut de gamme trône sur le dessus du Glacier. Malgré son manque de subtilité, il ajoute une élégance indéniable à l’ensemble. Ces éléments témoignent de l’attention portée aux détails dans la conception de ce réfrigérateur portable.

Caractéristiques et Fonctionnalités de l’EcoFlow Glacier

Le EcoFlow Glacier est doté de caractéristiques et de fonctionnalités impressionnantes qui font de lui un appareil polyvalent et puissant. En commençant par les commandes, situées sur le haut de la face avant, elles offrent un excellent retour tactile et un son agréable lors de l’appui sur les boutons. Ces commandes permettent de naviguer entre les modes eco et max, et d’ajuster la température dans les deux zones du Glacier. Elles offrent également la possibilité de choisir le système de mesure souhaité, que ce soit Celsius ou Fahrenheit. Cette flexibilité est un plus, en particulier pour un produit destiné à être utilisé à l’international.

Écran LCD

Le Glacier est également doté d’un écran LCD brillant, qui reste lisible même en plein soleil. Cet écran affiche toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du réfrigérateur, y compris la température actuelle, le niveau de la batterie, la méthode de charge et l’indicateur de charge. Une petite lacune, cependant, est l’absence d’un affichage de l’entrée solaire sur l’écran LCD. Cependant, cette information pourrait être ajoutée à l’application smartphone à l’avenir. Il est éteint par défaut et se rallume à la simple pression de l’un des boutons.

Machine à Glaçons !

Un des points forts du EcoFlow Glacier est sans aucun doute sa fonction de fabrication de glace. Au-dessus de l’écran, se trouve une machine à glace intégrée, une fonctionnalité que l’on ne retrouve pas souvent sur des appareils de ce type. Simple d’utilisation, elle produit des glaçons en seulement 12 minutes, un atout non négligeable lors des chaudes soirées d’été. Cependant, en plein soleil, la production des premiers glaçons peut prendre jusqu’à 25 minutes. Il est également important de noter que les glaçons produits sont plutôt légers et « mouillés ». Pour éviter la corrosion, EcoFlow a prévu une prise de drainage sur le côté gauche, derrière une porte en plastique. Cela permet de vider facilement l’eau restante dans la machine à glace lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Double compartiment et réglage de temperature indépendant

Une caractéristique notable du Glacier est son système de double compartiment de refroidissement. Cela permet de garder différentes catégories d’aliments à des températures distinctes, ajoutant une grande flexibilité à l’utilisation de l’appareil. Que vous souhaitiez conserver des boissons fraîches à une température et des aliments périssables à une autre, le Glacier peut s’en charger sans problème.

Batterie amovible (en option)

Le Glacier est également équipé d’une batterie intégrée amovible, ce qui ajoute à sa portabilité et à sa commodité. Il n’est plus nécessaire de chercher une source d’énergie pour alimenter le Glacier lors de vos déplacements, il peut fonctionner de manière autonome grâce à sa batterie. C’est une véritable innovation dans le monde des frigo-freezers portables et cela rend le Glacier encore plus attrayant pour une utilisation en extérieur. Cette dernière est proposée en option à 299€ à l’unité ou 200€ en pack, ce qui a un coût certain, mais se veut indispensable.

Le EcoFlow Glacier en Action

Une fois le EcoFlow Glacier déballé et installé, il est temps de le mettre à l’épreuve. Et il faut dire qu’en pratique, ce produit impressionne autant qu’il le promettait sur le papier. Avec une capacité de réfrigération qui semble sans limite, ce frigo-portable est capable de garder au frais une quantité surprenante de boissons et de nourriture. Que vous ayez besoin de garder des bières au frais pour une soirée entre amis ou des produits frais pour un week-end de camping, le Glacier se montre à la hauteur.

La durée de vie de la batterie est un autre point fort du EcoFlow Glacier. En mode économique, elle a tenu plusieurs jours en continu, ce qui est remarquable pour un produit de cette taille. C’est une caractéristique qui le rend très pratique pour des excursions en plein air ou des voyages en voiture où l’accès à une source d’électricité peut être limité. Toutefois, il convient de noter que lors de l’utilisation de la machine à glaçons, la durée de vie de la batterie peut être réduite. Il est donc judicieux de planifier son utilisation en fonction de l’accès à une source d’énergie pour la recharge.

En somme, le Glacier offre une performance remarquable. Que ce soit pour une utilisation en soirée, en camping ou pour un pique-nique, il offre une flexibilité et une performance qui en font un excellent choix pour toutes vos aventures estivales. Par contre, sur une utilisation longue durée, du givre apparait très facilement, en solution d’appoint il peut vite avoir ses limites !

Les Accessoires

Un des points forts du Glacier est sa compatibilité avec une gamme d’accessoires. Parmi ceux-ci, le kit de roues et la batterie supplémentaire méritent une mention spéciale.

Le kit de roues est un véritable atout pour transporter le Glacier. Comme nous l’avons mentionné, ce produit a une taille conséquente et son poids peut être assez conséquent, surtout lorsqu’il est chargé de nourriture et de boissons. Le kit de roues facilite grandement le transport du Glacier, que ce soit sur un terrain de camping, sur la plage ou dans votre jardin. Les roues sont robustes et semblent pouvoir résister à une utilisation intensive sur différents types de terrains.

Quant à la batterie supplémentaire, elle est particulièrement utile pour les utilisations prolongées en dehors de la maison. Si vous prévoyez d’utiliser le Glacier pendant plusieurs jours sans avoir accès à une source d’électricité pour le recharger, cette batterie supplémentaire peut être un véritable atout. Elle permet de prolonger l’autonomie du Glacier et assure ainsi que vous ne manquerez jamais de réfrigération, même lors des longues sorties estivales.

Produit disponible sur Réfrigérateur congélateur EcoFlow GLACIER 38 L avec machine à glaçons, réfrigérateur de 12 V, réfrigérateur de voiture, glacière électrique pour camping-car, SUV, bateau, camping, voyages en voiture

Voir l'offre 1 199,00 €

Conclusion

Après plusieurs semaines d’utilisation du EcoFlow Glacier, nous sommes convaincus de sa qualité et de son utilité. Que ce soit pour les aventures en plein air, pour les soirées estivales ou comme réfrigérateur d’appoint, le Glacier est un excellent choix.

Le Glacier démontre une endurance remarquable face aux conditions météorologiques, qu’il s’agisse de soleil brûlant ou de pluie. Même après un mois à l’extérieur, son efficacité de refroidissement demeure. Cependant, une légère infiltration d’eau a été constatée dans l’écran LCD, sans affecter sa performance. Le Glacier se distingue aussi par son apparence robuste et soignée et d’un écran LCD clair et informatif. La capacité de refroidissement est excellente, d’autant plus qu’il propose deux zones de température. Le mode économie d’énergie offre plusieurs jours d’autonomie en tant que frigo. Et la machine à glaçons ajoute une touche unique et pratique pour les soirées estivales. Et enfin, des ajouts tels que le kit de roues facilitent le transport de cette unité lourde. Mais aussi la batterie supplémentaire garantie une alimentation constante lors de longs déplacements. Malgré tout, le seul point négatif ici sera le prix de 1199€ qui reste un énorme budget pour beaucoup d’entre nous.

En somme, le EcoFlow Glacier est un excellent produit qui combine un design attrayant, une construction robuste et des fonctionnalités pratiques. Si vous êtes à la recherche d’un frigo portable pour vos aventures estivales, le Glacier est un choix que vous ne regretterez pas.