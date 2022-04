L’Europe souhaite le retour des batteries amovibles pour les smartphones

L’Union européenne envisage d’imposer aux constructeurs de smartphones à utiliser des batteries amovibles, dans le but de lutter contre l’obsolescence programmée.

Le retour des batteries remplaçables ?

Le Parlement européen s’est récemment exprimé en faveur du retour des batteries amovibles sur les smartphones. En effet, une directive voudrait obliger les fabricants de tout appareil comportant une batterie portable à donner les moyens aux consommateurs de les remplacer facilement. Elle s’appliquerait à “tous les appareils électroniques grand public et les moyens de transport légers”.

Une telle décision visant à réduire l’obsolescence programmée et les déchets électroniques n’est pas sans rappeler la décennie précédente, lorsque nous pouvions déclipser l’arrière de notre smartphone afin de remplacer la batterie.

« Des instructions claires et détaillées pour le démontage et le remplacement doivent être fournies » par les fabricants. De plus, le rapport du Parlement demande que les batteries soient disponibles en tant que pièces de rechange pendant au moins 10 ans après la mise sur le marché du dernier modèle.

Une entrée en vigueur en 2024

Si le texte va au bout avec sa version actuelle, « le règlement pourrait être adopté en 2022”, note Right to Repair. Mais pour que ce rapport se transforme en législation, le Parlement devra négocier avec le Conseil européen, l’institution qui réunit les chefs d’État des vingt-sept États membres de l’Union européenne.

L’entrée en vigueur de la mesure est fixée au 1er janvier 2024. Le Parlement prévoit d’accorder 12 à 24 mois de délai aux fabricants pour se conformer à la législation.

Si la loi entre en vigueur, elle obligerait les smartphones à partir de 2025 ou 2026 à rendre leur batterie plus accessible, pour qu’elle soit facilement remplaçable. Reste à voir comment les fabricants trouveront le moyen d’appliquer la mesure, sans compromettre l’épaisseur du smartphone ou son étanchéité par exemple.

