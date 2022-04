Horizon Forbidden West – Le meilleur jeu de l’histoire PlayStation | Mieux que The Witcher 3

“Suite exemplaire de bout en bout” – c’est ainsi que notre amie l’auteure Catherine Morel a décrit cette nouveauté de 2022 pour PlayStation. Et enfin, vous pouvez lire comment le monde, la mécanique, les personnages et l’intrigue ont changé par rapport à la partie précédente, dans notre article d’aujourd’hui. Horizon Forbidden West date de sortie – 18 février 2022 ; durée de vie – 25/45 heures de jeu.

Informations générales sur Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn, sorti en 2017, est devenu une intéressante exclusivité PS4 : les auteurs de la série de jeux de tir Killzone ont créé de manière inattendue un RPG d’action à grande échelle en monde ouvert. Et très digne : magnifique, avec un cadre accrocheur et un système de combat mémorable.

Cependant, Horizon Zero Dawn était loin d’être idéal : le manque d’expérience de l’équipe dans le genre le plus difficile a donné un monde mort, ainsi que des quêtes secondaires inutiles. De la suite directe, Horizon Forbidden West, nous nous attendions à la norme « plus grand et meilleur », c’est-à-dire une amélioration linéaire et prévisible des faiblesses de la première partie, mais en général – tout est pareil.

Horizon Forbidden West a clairement été réalisé en tenant compte des critiques de l’original. La deuxième partie est un nouvel exemple de la « suite parfaite », comme Terminator 2 dans le monde du cinéma ou Mass Effect 2 et Assassin’s Creed 2 dans le monde des jeux.

Oui, elle est si bonne. Et oui, c’est juste incroyable.

Univers et personnages

Le monde d’Horizon ne s’est pas essoufflé après le premier volet, mais est devenu plus intéressant.

Dans la dernière partie, bien sûr, c’était excitant de tirer sur des machines futuristes avec un arc et de les frapper avec une lance, mais nous sommes passés par Zero Dawn principalement à cause d’une puissante intrigue : qu’est-il arrivé à notre Terre avant les événements du jeu ? Et les développeurs ont déjà répondu de manière exhaustive à cette question, racontant l’histoire de la mort de notre civilisation.

Par conséquent, franchement, même la scène après le générique de la première partie n’a pas bien fonctionné comme intrigue.

Horizon Forbidden West vient d’anéantir ce problème. Ici, Aloy ne fouille pas dans les mêmes territoires détenus par quelques factions mornes, mais se lance dans un voyage épique vers l’ouest pour sauver le monde. La biosphère meurt rapidement à cause de la peste rouge et des super tempêtes, et seule notre héroïne d’origine spéciale peut arrêter la catastrophe.

L’Occident est représenté dans le jeu en utilisant des mouvements d’intrigue, comme s’ils étaient empruntés à « Game of Thrones », avec des intrigues politiques, des meurtres et des mouvements multiples. Immédiatement après la fin brillante du prologue, les tribus deviennent soudainement une composante beaucoup plus intéressante et multiforme du décor.

La quête épique d’Aloy est construite de telle sorte qu’elle devra faire connaissance et s’immerger pendant un certain temps dans la vie de chaque peuple de l’Ouest interdit – c’est-à-dire que le jeu fonctionne comme un road movie.

S’impliquer dans les affaires de différentes tribus cette fois est incomparablement plus intéressant. Non seulement parce qu’ils ont des caractéristiques uniques, plus intéressantes qui contrastent les unes avec les autres et se complètent. Plutôt, à cause du scénario sensiblement plus joli dans son ensemble : contrairement à la première partie, Forbidden West a des dialogues mémorables, une douzaine de blagues drôles et de nombreux moments où même les personnages de troisième ordre ne se comportent pas comme prévu. Et les principaux alliés de Aloy dans Horizon Forbidden West ont cessé d’être des figurants – il est même dommage qu’ils ne puissent pas être emmenés dans une fête permanente, comme dans les jeux BioWare.

Monde et Paysages

Dans Zero Dawn, le grand et beau monde était pauvre en contexte et en signification : une sorte de jungle, une sorte de désert, une sorte de zone de grande hauteur. D’après les notes, il s’est avéré que « c’est quelque part aux États-Unis », mais les auteurs n’ont pas battu l’environnement en détail. Dans Forbidden West, tout est beaucoup plus riche : voici le Nevada (avec une nouvelle trame de fond intéressante), et Las Vegas engloutie dans les sables, et Los Angeles délabrée. D’une certaine manière, la suite semble plus post-apocalyptique que l’original – parce que cette fois, vous vous souvenez plus souvent que vous courez à travers les ruines de notre Terre, et non à travers des paysages étranges.

Le désir s’éveille naturellement chez le joueur de comparer les scènes et les apparences des villes maintenant et dans le jeu, où les bâtiments sont déjà détruits et sont à la merci des éléments. Mais une fois qu’ils étaient pleins de vie. Le même Las Vegas est l’une des villes les plus dynamiques des États-Unis, où les gens s’amusent constamment, assistent à des fêtes, boivent des cocktails et gagnent et dépensent également de l’argent dans des machines à sous éprouvées. Et tous ceux qui, après avoir parcouru des paysages désertiques, veulent goûter à la vraie vie de l’Ouest du jeu, nous vous invitons à vivre toutes les émotions avec FRcasinospot.

Pourtant, le véritable intérêt de « l’Ouest interdit » est ravivé par le scénario. C’est très difficile à croire, mais le crochet principal du jeu est encore plus puissant que « découvrir pourquoi les robots-dinosaures et les tribus primitives traversent la Terre détruite ».

Au fait, à propos du monde ouvert. Horizon Zero Dawn, comme la plupart des autres bacs à sable modernes, a été comparé à juste titre aux projets d’Ubisoft : de nombreux types d’activités et de marqueurs sur la carte, peu de sens et de plaisir à les effacer. Dans la suite, Guerrilla Games est également devenu fou dans cet aspect. À première vue, les activités sont plus ou moins les mêmes : camps de brigands, tours à long cou, chaudières. Mais chaque marqueur spécifique est complètement différent des autres : de nombreux longs cous ne peuvent pas être simplement sautés d’un point élevé, et chaque chaudron (donjons locaux) fonctionne selon ses propres règles.

Guerrilla Games a soigneusement gardé secrète l’intrigue principale du jeu, avec des bandes-annonces ne montrant qu’un conflit secondaire avec des rebelles qui ont appris à contrôler des machines, y compris les nouveaux mammouths. Ce qui, soit dit en passant, est aussi cool, mais pâlit en comparaison avec la vraie intrigue.

Horizon Forbidden West Side Quêtes

Ils et d’autres faiblesses de la première partie sont maintenant à un niveau fantastique.

Les développeurs ont vu toutes les critiques du premier jeu et se sont donnés à 200 %. Il est difficile d’exagérer et de dramatiser ici : en termes de quêtes secondaires et de remplissage du monde ouvert, Zero Dawn et Forbidden West sont des jeux de niveaux complètement différents.

Même dans les critiques élogieuses d’Horizon Zero Dawn, ils ont noté des tâches secondaires carrément mauvaises. Il n’y en avait pas beaucoup, mais ils se résumaient tous à un fastidieux « go-kill-collect-bring » avec un fond d’intrigue inintéressant. Pendant ce temps, Forbidden West, dans les mêmes tâches facultatives, livre des histoires intrigantes, touchantes et surprenantes.

Nous avions initialement prévu de parcourir toutes les quêtes secondaires de l’Ouest interdit afin d’écrire une critique aussi complète que possible. Néanmoins, d’un «devoir de travail», le passage de tous les effets secondaires s’est vite transformé en une initiative sincère.

Par exemple, de nombreuses tâches commencent par une mission dans l’esprit de « Aloy, la personne que j’aime a disparu, trouve-le ». Et cette histoire peut se transformer en n’importe quoi : soit vous trouvez un cadavre et découvrez la cause du décès, soit vous vous impliquez dans une mini-ligne à part entière pendant une heure avec des trahisons et des rebondissements de radeau. Les situations de jeu dans ces quêtes sont également très différentes : une fois, Aloy a sauvé tout un village englouti. De plus, les emplacements de ces tâches ne semblent pas du tout se répéter – le jeu utilise très intelligemment toute la zone de la carte.

Dialogues et NPC

De plus, la mise en scène est incroyable. Presque tous les dialogues de Zero Dawn, même ceux de l’histoire, étaient morts : Aloy et les NPC se tenaient l’un en face de l’autre au garde-à-vous, bougeant leurs lèvres de manière robotique, tournant parfois la tête. Dans la suite, il est presque impossible de trouver de telles cinématiques. Partout, les expressions faciales des acteurs sont pleinement impliquées, l’environnement se joue, une sorte d’action se déroule.

Sur PS5, Horizon Forbidden West, créé principalement pour PS4, surprend même techniquement : dans les cinématiques, les modèles de personnages ordinaires sont remplacés de manière transparente par des niveaux cinématographiques beaucoup plus complexes. Par conséquent, tout dialogue ressemble à un film CGI coûteux, où vous pouvez même voir les villosités et les pores sur les visages des personnages. Et c’est dans un jeu en monde ouvert.

Système de combat

De la variété et des capacités du système de combat, la tête tourne. Les batailles étaient l’une des principales forces d’Horizon et ne nécessitaient donc pas de raffinement significatif. Cependant, les auteurs ont encore amélioré et complété tout ce qu’ils ont atteint – je pense que vous remarquez la tendance.

Il existe encore plus de types d’armes – il est maintenant complètement irréaliste de les adapter à la roue de sélection. En plus de l’arc régulier et du tireur d’élite, il existe un arc rapide pour le combat rapproché, quelque chose comme un fusil de chasse semi-automatique avec des flèches, un fusil à tenons.

Et le combat rapproché a été refait en un moyen à part entière de détruire les ennemis. Aloy a appris (plus précisément, apprendra – en pompant les compétences nécessaires) plusieurs combos, certaines attaques doivent être utilisées en conjonction avec un arc.

Pour les armes à longue portée, ils ont ajouté une échelle d’endurance, un tir articulé, un tir en éventail, etc. De plus, ils ont ajouté le « courage » – une autre ressource dépensée pour divers buffs temporaires.

Un autre mécanisme important est la capacité d’intercepter non seulement les robots de conduite, mais aussi ceux de combat. Dans ce cas, ils se battent temporairement aux côtés de l’héroïne – ils peuvent même se voir attribuer une cible spécifique à l’aide de flèches spéciales.

Toute la variété des stratégies est clairement utile à des niveaux de difficulté plus élevés. Heureusement, ici le bestiaire est plus intéressant : pas moins de 40 voitures intéressantes à leur manière, dont plusieurs mini-boss à part entière.

Conclusion

Horizon Forbidden West est un jeu incroyablement (et à juste titre) ambitieux. Les jeux phares de PlayStation Studios ont pris de l’ampleur ces dernières années en termes de budgets, d’ambitions et de temps d’exécution – il suffit de regarder les 25 heures The Last of Us : Part II. Cependant, rien ne peut vraiment vous préparer à la portée – c’est juste un jeu titanesque incompréhensible.

Forbidden West semble être le plus grand jeu de l’histoire de PlayStation en ce moment – je pense qu’il est compréhensible à quel point la barre est haute pour une entreprise obsédée par les méga-hits à huit chiffres.