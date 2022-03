PS5 : les prochains jeux exclusifs dévoilés par des fuites

Maintenant qu’Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 sur PS4 et PS5, Sony n’a plus de gros jeux exclusifs à venir pour ses consoles, à l’exception de God of War Ragnarök. Une situation assez problématique pour continuer à valoriser sa dernière génération de consoles. Deux leakers viennent cependant préciser la stratégie de la firme nippone pour les mois, voire les années à venir. Nous apprenons notamment qu’un nouveau The Last of Us pourrait arriver prochainement afin de faire patienter les joueurs avant un troisième opus ; ou encore que le développement de Ghost of Tsushima 2 avait été approuvé par Sony. D’autres titres ont aussi été cités.

Crédit photo : Reddit (YouthOfTheNation1)

Les titres exclusifs à venir sur PS5

Pour faire languir les joueurs de nouveaux jeux exclusifs PlayStation, des leakers viennent de dévoiler quelques précisions sur les plans de Sony.

Pour commencer, Tom Henderson a expliqué que plusieurs titres basés sur la franchise The Last of Us sont « quasiment achevés et pourraient sortir fin 2022, début 2023. » Étant donné que le deuxième opus est sorti il y a maintenant deux ans, nous doutons que l’un de ces jeux soit directement une suite à ce dernier. Comme le souligne le site Tom’s Guide dans son article, des rumeurs ont dernièrement souligné la possible arrivée d’un remake du premier jeu. Il ne faut aussi pas oublier qu’une série HBO devrait arriver en 2023 ou encore que Naughty Dog avait expliqué qu’un jeu multijoueurs était en cours de développement.

Le même informateur est aussi venu rappeler que Square Enix avait précisé que Final Fantasy XVI arriverait a printemps 2022, soit entre mars et juin, mais aussi que Hogwarts Legacy était prévu pour cette année. C’est dans cette optique que le leaker suppute un évènement PlayStation durant le mois en cours.

According to my own sources, there are a couple of TLOU projects that are near completion and could release by the end of 2022/Early 2023.



I'd expect to hear about these projects soon if they were to release this holiday period. pic.twitter.com/3CCVRHS5Bj — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2022

De son côté, le leaker AccountNGT a annoncé que le studio Sucker Punch avait reçu l’aval de Sony pour entamer la production de Ghost of Tsushima 2. Autre information, le super-héros Infamous devrait faire son grand retour sur PlayStation, tout comme le raton laveur de la licence de jeu de plateforme Sly Cooper.

I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

Outre de nouveaux jeux, il ne faut pas oublier que de nombreuses rumeurs supputent que Sony proposerait de nouveaux abonnements PlayStation Plus dans les semaines à venir. Cette stratégie viserait logiquement à venir concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft, qui prend de plus en plus d’ampleur depuis son lancement en 2017.