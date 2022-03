Disney+ : un abonnement plus abordable avec de la pub pourrait arriver

Les services de SVoD sont de plus en plus nombreux. Afin de se démarquer, le catalogue de séries et films disponibles est bien évidemment un argument de taille. Le prix aussi peut faire pencher la balance. D’ailleurs, un nouveau rapport de The Information vient de dévoiler que Disney+ envisagerait de se rendre plus abordable en proposant un abonnement financé par la publicité.

Vers un abonnement Disney+ avec de la pub

Disney+ semble prêt à tout afin d’atteindre son objectif de rentabilité concernant son activité de vente directe aux consommateurs d’ici à 2024. Profitant déjà de 100 millions d’abonnés dans le monde, le service de streaming envisagerait de proposer un abonnement financé par la publicité aux États-Unis. Cette information provient d’un récent rapport de The Information. Ce dernier ne vient cependant pas préciser les détails concernant le coût mensuel de ce nouvel abonnement.

Le site pointe cependant du doigt que plusieurs autres services de SVoD américains proposent maintenant un abonnement financé par la publicité : « Disney coûte désormais 8 dollars par mois. Les concurrents tels que Discovery+ et Paramount+ proposent des niveaux avec publicité qui coûtent chacun 4,99 dollars. Le service Hulu de Disney comporte un volet avec publicité, qui ne coûte que 6,99 dollars par mois. En lançant un niveau avec publicité pour Disney+, la société pourrait attirer un groupe plus large d’abonnés. Cela l’aiderait à augmenter ses revenus pour compenser la hausse rapide des coûts de programmation de son service.«

En plus de cela, une mauvaise nouvelle pourrait aussi tomber au même moment pour les consommateurs : une augmentation du prix de l’abonnement. En effet, 9to5Mac rappelle que Bob Chapek, le PDG de Disney, avait précédemment laissé entendre qu’une autre augmentation de prix pourrait être envisagée. Pour rappel, l’abonnement avait déjà été augmenté en mars 2021 avec l’arrivée de la nouvelle section Stars.

