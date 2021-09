DJI Mavic 3 Pro : le nouveau drone se dévoile avec une autonomie record de 46 min

Attendu pour la fin de l’année 2021, le nouveau drone haut de gamme du constructeur DJI commence à fuiter. Au programme du nouveau DJI Mavic 3, une optique de bien meilleure qualité ainsi qu’une autonomie incroyable. Tour d’horizon.

DJI Mavic 3 Pro : le nouveau drone haut de gamme grand public

Il y a moins d’un an, DJI renouvelait quasiment l’entièreté de sa gamme de drones grand public avec le Mini 2 que nous avons pu tester, le Air 2S, et le FPV. Présentés en août 2018, les Mavic 2 Zoom et Mavic 2 Pro sont actuellement les drones grand public les plus haut de gamme du constructeur chinois.

Cependant, ceux-ci commencent à se faire dépasser, notamment par le récent Mavic Air 2S. En effet, les technologies ont beaucoup évolué en 3 ans. DJI prépare donc son successeur, attendu avant la fin de l’année 2021.

Deux modèles seraient prévus : un DJI Mavic 3 standard et un DJI Mavic 3 Cine avec stockage SSD intégré et transfert haut débit, évitant l’usage habituel d’une carte microSD.

Double objectif et grande autonomie

Au menu des possibles changements, DJI ajouterait deux caméras au lieu d’une sur le Mavic 3 Pro. Le drone mettrait fin au dilemme du précédent modèle, disponible avec un objectif classique et le Mavic 2 Zoom avec son téléobjectif de 24 à 48 mm. Un premier modèle disposerait d’un capteur plus grand avec une focale à 24 mm et le second irait jusqu’à 160 mm de focal pour un vrai rendu téléobjectif.





Selon Jasper Ellens, ces capteurs pourraient monter jusqu’à des vidéos 5,2 K. Les photos seraient prises en 20 MP et 12 MP respectivement entre le capteur principal et le téléobjectif. Le poids ne devrait pas être trop important par rapport au Mavic 2 Pro, à 920 g (12 grammes de plus seulement).





Plusieurs nouvelles fonctionnalités seraient de la partie. Parmi elles, on note l’Hyperlapse, l’ActiveTrack, le QuickShot, le mode Panorama et l’Advance Pilot Assistance, mais aussi un système permettant d’éviter les obstacles.

DroneDJ indique que le Mavic 3 Pro offrira un joli temps de vol de 46 minutes en conditions idéales et utilisera un nouveau Smart Controler avec écran Full HD 1000 nits pour rester lisible en plein jour et capable de transmettre un flux HD jusqu’à 15 km de distance.

Intéressés par les drones ? Découvrez notre test du DJI Mini 2 : le drone compact de référence !