Windows 11 : découvrez si votre PC est compatible grâce à Windows 10

Tout commence à s’accélérer pour le nouveau système d’exploitation de Microsoft. La firme américaine commence en effet à préparer la transition entre son ancien OS et le nouveau. Aux dernières nouvelles, on vient d’apprendre que la prochaine mise à jour de Windows 10 permettra en effet de savoir en un clin d’œil si son ordinateur est compatible ou non avec Windows 11 grâce à Windows Update.

L’arrivée de Windows 11 continue de se préciser

En deux jours, plusieurs informations cruciales sont tombées autour de Windows 11. Tout d’abord, Microsoft a discrètement déclaré que même les vieux PC pourront profiter de son nouveau système d’exploitation. Des concessions sont tout de même à faire : la prise en charge des mises à jour de sécurité, mais aussi les futures fonctionnalités. La seconde information est la date de sortie de ce nouvel OS. Microsoft a en effet annoncé le mardi 31 août que Windows 11 serait disponible dès le 5 octobre 2021.

Dorénavant, on sait que Microsoft va reproposer une application permettant de signaler si votre PC est compatible ou non avec Windows. Cependant, une méthode intégrée directement à Windows 10 serait aussi mise en place afin d’accéder à cette information plus facilement.

Avec la mise à jour 21H2 de Windows 10 prévue pour cette fin d’année, les utilisateurs pourront directement voir si leur PC est compatible avec Windows 11 grâce à Windows Update. Pour information, cette mise à jour est d’ores et déjà disponible pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Release Preview.

Via cet ajout à Windows Update, une mention rapide permettra de découvrir cette information, mais aussi des informations sur la configuration nécessaire et quelques détails sur les nouveautés apportées avec Windows 11. De plus, Microsoft souligne une information importante : certaines fonctionnalités Windows 10 ne seront pas disponibles avec ce nouveau système d’exploitation.