Windows 11 : Microsoft abandonne certaines fonctionnalités de Windows 10

Windows 11 a été présenté lors de la conférence de Microsoft du 24 juin. Menu Démarrer, interface, fonds d’écran, Paint 3D… : voici toutes les petites fonctionnalités qui vont changer ou disparaître au sein du nouvel OS.

Microsoft abandonne des fonctionnalités de Windows 10

Avec l’annonce de Windows 11, Microsoft fait le ménage dans les applications et les fonctionnalités intégrées. Si certaines sont tout bonnement supprimées, d’autres, non installées, sont disponibles dans le Microsoft Store.

Voici les fonctionnalités abandonnées :

Cortana n’est plus inclus ni lors du premier démarrage ni dans la barre des tâches ;

Le fond d'écran du bureau ne se met plus à jour sur tous vos appareils lorsque vous êtes connecté avec un compte Microsoft ;

Internet Explorer est maintenant désactivé. Microsoft Edge est alors le remplacement recommandé et inclut le mode IE qui peut être utile dans certains scénarios ;

Les actualités & centres d'intérêt évoluent. De nouvelles fonctionnalités ont en effet été ajoutées et on peut les trouver en cliquant sur l'icône Widgets dans la barre des tâches ;

Quick Status sur l'écran de verrouillage et ses paramètres associés ont été supprimés ;

Le S Mode est désormais uniquement disponible dans l'édition Familiale de Windows 11 ;

L'outil de capture d'écran est toujours disponible, mais l'ancien design et les anciennes fonctionnalités de la version Windows 10 ont été remplacés par ceux de l'application précédemment connue sous le nom de Snip & Sketch.

Ensuite, voici la liste des applications qui ne seront plus présentes par défaut dans l’OS. Cependant, vous pourrez toujours les retrouver dans le nouveau Microsoft Store.

3D Viewer

OneNote for Windows 10

Paint 3D

Skype

Changements dans le menu Démarrer et la barre des tâches

Tout d’abord, le menu Démarrer change significativement. Parmi les modifications notables, on peut citer la disparition des dossiers d’apps, et le fait que l’agencement ne puisse plus changer de taille. Attention, si vous migrez de Windows 10 à Windows 11, vos apps épinglées ne resteront pas à leur place. Également, les tuiles animées disparaissent au profit du nouveau système de widgets.

De plus, la barre des tâches a été totalement repensée. Certaines icônes situées en bas à droite vont disparaître au profit de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs. Malheureusement, pour les utilisateurs qui aimaient placer leur barre des tâches en haut ou sur les côtés : la barre des tâches ne pourra plus décoller du bas de l’écran. Enfin, la customisation de la barre des tâches grâce à certaines apps n’est plus possible.

Envie d’en savoir plus sur Windows 11 ? Découvrez comment télécharger et installer dès maintenant la version bêta !