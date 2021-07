Parrot présente le Anafi AI : un nouveau drone connecté en 4G

Avec l’Anafi AI, le fabricant français de drones Parrot a conçu un appareil capable de contourner automatiquement les obstacles puis de poursuivre sa mission. Après son virage stratégique vers les marchés professionnels, l’entreprise se redresse.

Anafi AI : un nouveau drone autonome et intelligent

Parrot, le fabricant français de drones, a présenté mercredi 30 juin un nouvel aéronef : l’Anafi AI. Ce dernier prône la capacité à voler sans être commandé dans ses moindres mouvements par un pilote au sol. En effet, « Le drone a un plan de vol et il s’adapte pour contourner un éventuel obstacle, c’est ça le futur du drone et de la robotique », assure Henri Seydoux, le patron de l’entreprise qui s’est réorientée en 2019 vers les marchés professionnels.

Connecté en 4G, il peut s’éloigner au-delà de la ligne de vue du pilote. Parrot destine ce drone à des missions d’inspection automatique d’équipements telle que des éoliennes, des tours télécoms ou des antennes satellites. Au sol, un opérateur visionne les images filmées par le drone en temps réel. Le groupe travaille d’ailleurs déjà à l’étape suivante, la 5G, en partenariat avec Qualcomm.

Un drone destiné aux professionnels, pour des missions d’inspection

Avec ses 900 grammes et son autonomie de vol de 32 minutes, l’Anafi AI répondra à des besoins variés. Il peut, par exemple, effectuer un vol en spirale autour d’un pylône télécoms, pour une analyse photographique du moindre boulon. Cela permet aussi de vérifier le positionnement des antennes sans avoir à dépêcher un opérateur. C’est plus rapide et plus sûr.

Anafi AI inclut pour la première fois un Secure Element à la fois dans le drone et dans son Skycontroller 4. On retrouve ainsi un chiffrement de bout en bout via la liaison 4G entre le drone et le téléphone de l’utilisateur. Le Secure Element protège à la fois l’intégrité du logiciel et la confidentialité des données transférées.

De plus, Parrot propose aux développeurs un kit de développement logiciel (SDK). Il permet d’exécuter des fonctionnalités personnalisées dans le drone ANAFI Ai, pendant le vol. Le SDK donne accès à tous les capteurs de vol, y compris les capteurs d’évitement d’obstacles et la connexion à Internet en 4G.

ANAFI Ai utilise des caméras stéréo pour détecter les obstacles dans toutes les directions et les éviter automatiquement. ANAFI Ai est équipé d’un capteur de 48 MP et d’une caméra 4K 60fps / HDR10 stabilisée. Ainsi, le drone capturera des images aériennes très détaillées et des séquences vidéo fluides.

Enfin, ce nouveau drone sera disponible au cours du second semestre 2021 par le biais des distributeurs professionnels partenaires de Parrot et auprès des principaux vendeurs de drones pour entreprises.



