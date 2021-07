Windows 11 : Microsoft abandonne Internet Explorer

Microsoft vient de confirmer l’absence pure et simple d’Internet Explorer sur Windows 11 au profit de Microsoft Edge. Cette décision n’est pas étonnante toutefois, le constructeur américain ayant annoncé la mort du célèbre navigateur en juin 2022.

Windows 11 : ne cherchez pas Internet Explorer

L’arrivée prochaine de Windows 11 marquera également le départ d’un programme qui a marqué l’histoire de la culture web : Internet Explorer. Microsoft ne proposera pas l’ancien navigateur star dans sa nouvelle version de l’OS.

Évidemment, ce clap de fin pour Internet Explorer ne sonne pas comme une grosse surprise pour les internautes. Microsoft avait en effet déjà prévenu il a plusieurs semaines de l’arrêt programmé de son navigateur, qui sera définitivement mis à l’arrêt à partir du 15 juin 2022. Logique donc, que la nouvelle génération du système d’exploitation de l’entreprise ait elle aussi décidé de se détacher de son navigateur historique.

Microsoft Edge prend logiquement le relais

C’est la toute première fois en 20 ans que le web browser ne sera pas disponible dans Windows. En lieu et place, les utilisateurs trouveront Edge, le navigateur basé sur la technologie Chromium qui constitue l’avenir de la navigation web pour Microsoft.

Ainsi, les irréductibles qui tenteront d’ouvrir le navigateur après la date fatidique se verront immédiatement redirigés vers Microsoft Edge. Ce dernier devient logiquement le navigateur par défaut des prochains OS de l’entreprise. Lancé en août 1995, Microsoft a intégré pour la première fois Internet Explorer à Windows 95 en 1997.

Longtemps en position de quasi-monopole, le navigateur a progressivement vu sa côté de popularité chuter, au profit de nouveaux arrivés plus performants, plus rapides et plus sécurisés, comme Mozilla Firefox, Google Chrome ou encore Opera. Jusqu’à atteindre aujourd’hui seulement 0,71% de parts de marché des navigateurs dans le monde. Le temps de la retraite a sonné pour Internet Explorer !

