PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en juillet 2021

Avé à tous les joueurs PS4 et PS5. Sony vient publier la liste des jeux gratuits disponibles grâce au PlayStation Plus pour le mois de juillet 2021. Lors de cette épopée mensuelle, la firme nippone compte faire plaisir à tout le monde avec un jeu d’action aventure se déroulant lors de la peste noire et la guerre de Cent Ans, A Plague Tale : Innocence ; de la guerre et des zombies avec Call of Duty: Black Ops 4 et du catch version arcade avec WWE 2K Battlegrounds.

En juin 2021 sur le PlayStation Plus, les joueurs PS5 et PS4 ont eu l’occasion de se prendre pour des agents secrets, tabasser des vaisseaux et se défouler sur un versus fighting. Concentrons-nous désormais sur les apports du service online de Sony entre le 6 juillet et le 2 août 2021. Attention, les trois jeux que nous allons vous présenter ne seront récupérables que lors de cette période.

Les nouveaux jeux PlayStation Plus pour PS4 et PS5 en juillet 2021

Débutons avec l’exclusivité offerte aux joueurs PS5 : A Plague Tale : Innocence. À travers ce jeu d’action aventure développé par les Français de chez Asobo Studio, vous allez incarner la jeune Amicia et de son petit frère Hugo pendant la peste noire se déroulant en France durant le Moyen-Âge. Votre objectif sera simple, échapper aux soldats de l’Inquisition et aux colonies de rats environnantes.

Pour les joueurs PS4 et PS5, le PlayStation Plus offrira en juillet deux autres jeux. Nous avons tout d’abord Call of Duty: Black Ops 4. La célèbre licence de FPS vous entrainera encore une fois aux quatre coins du monde dans une campagne épique, au milieu de hordes de morts-vivants dans le mode Zombies, mais aussi des centaines d’adversaires dans le battle royale Blackout. Le second est WWE 2K Battlegrounds. Idéal pour les fans de catch, mais aussi les amateurs, ce jeu d’action arcade vous laissera incarner des légendes et superstars de la WWE sur les rings du monde entier.

