La bêta publique d’iOS 15 pour les iPhone est disponible, voici comment l’installer

L’heure est enfin venue. Les utilisateurs de produits Apple vont pouvoir profiter des nouveautés d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Apple vient en effet de rendre disponible la bêta publique de ses OS pour iPhone et iPad. Afin d’en profiter, voici notre tutoriel pour télécharger et installer ses nouvelles versions.

Apple suit de façon classieuse son calendrier. Après avoir présenté iPadOS 15 et iOS 15 lors de la WWDC 2021, la firme à la pomme avait commencé à déployer les mises à jour pour les développeurs. L’entreprise avait d’ailleurs informé, comme à son habitude, de la disponibilité de la bêta pour le grand public durant le mois de juillet 2021. Depuis le 30 juin, la bêta publique est finalement disponible. Voici comment en profiter sur vos iPhone et iPad.

Télécharger et installer la bêta publique d’iOS 15 et iPadOS 15

Pour profiter de la bêta publique d’iOS 15 et iPadOS 15, rendez-vous sur le navigateur Safari depuis votre iPhone ou iPad. Inscrivez-vous ensuite au programme de bêta publique à cette adresse. Connectez-vous avec les identifiants utilisés sur votre produit Apple. Cliquez ensuite sur le système d’exploitation que vous voulez installer, soit iOS 15 pour les iPhone, soit iPadOS 15 pour les iPad. Une section Commencer fera ensuite son apparition, appuyez alors sur la mention Inscrire votre appareil.

Apple vous recommande par la suite d’effectuer une sauvegarde avant de passer aux étapes suivantes. Cela vous permettra de revenir à iOS 14.6 ou iPadOS 14.6 en un clin d’oeil si la nouvelle version ne vous convient pas pour le moment. Des bugs peuvent en effet être de la partie.

Après cette sauvegarde, installez le profil bêta sur votre iPhone ou iPad en cliquant sur le bouton Télécharger le profil. Une fenêtre pop-up va alors s’ouvrir, appuyez sur le bouton Autoriser. Rendez-vous ensuite dans les Réglages de votre iPhone ou iPad, Général, Profil et cliquer sur le bouton Installer. Il vous sera alors demandé de redémarrer votre appareil.

Ensuite, rendez-vous dans les Réglages, ouvrez le menu Général, puis Mise à jour logicielle. Dès lors, vous devriez voir apparaitre la bêta d’iOS 15 ou iPadOS 15. Il sera alors possible de télécharger et ensuite installer la mise à jour.

Pour connaître la liste des iPhone compatibles, rendez-vous dans notre article dédié. Concernant les iPad, sachez que les modèles Pro 9.7″, 10.5″, 11″ et 12,9, les versions standard depuis la cinquième génération, les Mini à partir de quatrième génération et les Air dès la deuxième génération sont compatibles.