Instagram oblige à renseigner sa date de naissance pour utiliser son application

Non, Instagram ne souhaite pas vous demander votre date de naissance pour vous souhaiter votre anniversaire. Le réseau social oblige la divulgation de cette information afin de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les plus jeunes sur le réseau social en adaptant notamment les contenus qui leur sont affichés.

Instagram continue de vouloir faire de sa plateforme un endroit plus sûr. Récemment, le réseau social a notamment implémenté une fonctionnalité pour bloquer les messages et commentaires indésirables.

Par le biais d’un nouveau billet de blog, le groupe Facebook a annoncé qu’Instagram allait commencer à demander aux utilisateurs de partager leur date d’anniversaire. Pour faire simple, le réseau social explique qu’il souhaite proposer une expérience adaptée à chaque utilisateur en fonction de l’âge. Les personnes n’ayant pas encore renseigné cette information recevront ainsi des notifications récurrentes de différentes sortes (voir image ci-dessous).

De multiples rappels seront ainsi envoyés jusqu’à ce que la date de naissance de l’utilisateur soit renseignée. Mais attention, « si vous ne nous avez pas fourni votre anniversaire à un certain moment, vous devrez la partager pour continuer à utiliser Instagram« , explique le réseau social. De plus, on apprend que la date de naissance sera nécessaire afin de pouvoir accéder à certains contenus sensibles. Si l’utilisateur ne renseigne pas cette information, un écran noir et un avertissement s’afficheront.

Facebook explique ensuite avoir développé un système afin de détecter les fausses dates de naissance renseignées sur Instagram. « Nous souhaitons utiliser l’intelligence artificielle pour estimer l’âge des utilisateurs en se basant, entre autres, sur les posts d’anniversaire faits sur la plateforme« , explique le groupe. Si le système détecte une fausse date, il renverra l’utilisateur vers un menu d’options afin de vérifier son âge.

