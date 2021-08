Instagram abandonne la fonction Swipe Up et la remplace par des stickers

Instagram va changer la façon dont les gens peuvent inclure des liens dans leurs Stories. En effet, tous ces liens accessibles en « glissant vers le haut » vont disparaître.

Instagram met fin au célèbre « Swipe up » présent dans les Stories

Le réseau social annonce officiellement la fin des liens « Swipe Up » dès le 30 août prochain. Ils correspondent aux liens qu’on pouvait trouver tout en bas des Stories. Comme son nom l’indiquait, il fallait faire un swipe vers le haut pour accéder au contenu externe proposé (home page d’un site, page produit spécifique ou page d’inscription à un événement par exemple). En avril dernier, Instagram commençait déjà à tester ce nouveau sticker dédié aux liens.

La nouvelle de ce changement a fait surface pour la première fois par The Verge, qui a rapporté avoir vu une nouvelle bannière informant les utilisateurs de ce changement. Instagram a depuis confirmé la nouvelle, notant que les créateurs seront en mesure d’ajouter des autocollants de lien à leurs Stories que les téléspectateurs peuvent toucher pour aller sur un site externe.

Des autocollants pour remplacer le swipe up

Selon Vishal Shah, l’ancien chef de produit d’Instagram, les autocollants correspondaient davantage à la façon dont les gens utilisent actuellement la plateforme. La principale différence entre les deux fonctionnalités, en dehors de la différence de geste évidente, est que les spectateurs peuvent répondre aux Stories qui ont un autocollant incluant un lien, alors qu’ils ne peuvent pas répondre aux Stories avec la fonction Swipe Up.

Le sticker a aussi l’avantage de pouvoir être plus visible que le « swipe up » vu qu’il peut être redimensionné et placé n’importe où sur une story.

Pour l’instant, Instagram est toujours en train d’évaluer la possibilité de la proposer à un plus grand nombre d’utilisateurs. En d’autres termes, le réseau social souhaiterait l’ouvrir à toute personne même si celle-ci ne possède pas 10 000 abonnés.

Cependant, la possibilité d’étendre l’accès à plus de personnes ne plaît pas du tout aux influenceurs. En effet, ils avaient jusqu’à présent le sentiment d’avoir accès à une fonctionnalité exclusive à cause de la taille de leur audience. Celle-ci leur permettait notamment de nouer des partenariats avec des entreprises tierces pour faire des placements de produits.

Le « Swipe up » est très apprécié de la sphère social media, c’est devenu un terme courant utilisé sur le réseau social et connu par tous : « faites un petit swipe up pour en savoir plus ». C’est une option qui suscite l’engagement et qui participe aussi aux succès des stratégies social media des marques et des influenceurs. La question est de savoir si le format sticker pour les liens sera aussi efficace que ce fameux « swipe up » ?

Encore un peu de temps ? Découvrez les autres nouveautés d’Instagram, notamment la possibilité de bloquer les messages et commentaires indésirables !