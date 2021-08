WhatsApp va ajouter la possibilité de réagir aux messages

Depuis de nombreuses années, moult services de messagerie permettent de réagir à des messages dans les conversations. Il est ainsi possible d’ajouter rapidement différentes réactions par le biais d’émojis. Cependant, WhatsApp n’a pas encore sauté le pas. Un récent indice souligne cependant que l’adoption de cette fonctionnalité n’est plus très lointaine pour la messagerie privée de Facebook.

Vers des réactions aux messages pour WhatsApp

Messenger, Instagram, Signal, Slack, Twitter… Une flopée de services permettant de discuter en ligne profitent aujourd’hui des réactions aux messages. WAbetainfo vient de remarquer un message automatique sur WhatsApp à ce sujet : « Vous avez reçu une réaction. Mettez à jour WhatsApp pour voir les réactions ».

Selon l’informateur, les réactions pourraient arriver dans une prochaine mise à jour WhatsApp à destination des bêta-testeurs. Le média XDA Developers n’est cependant pas du même avis et a notamment souligné que cette fonctionnalité ne serait qu’à son stade préliminaire de développement. La période où les réactions seront déployées sur la plateforme semble donc encore assez floue.

Pour rappels, les réactions prennent la forme de petits emojis pouvant être ajoutés sous un message. Normalement, un simple clic soutenu sur un message permet ainsi de faire apparaitre les différents émojis et d’en ajouter un. À l’heure actuelle, WhatsApp permet uniquement de citer un message afin d’y répondre.

Les dernières nouveautés de la plateforme

Prochainement, WhatsApp prépare pléthore de nouveautés pour ses utilisateurs. Le grand chantier du moment est le mode multi-utilisateur, qui permettra à terme d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils différents, sans nécessiter de connexion au même réseau. En lien avec ce nouveau système, une application pour iPad et tablettes Android serait aussi en cours de développement. Pour finir, WhatsApp a récemment lancé une version bêta de son application Windows et macOS afin de permettre aux utilisateurs les plus curieux de tester les dernières fonctionnalités en avant-première.