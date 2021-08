Google Stadia Pro : les nouveaux jeux offerts en septembre 2021

On ne change pas les habitudes, Google vient d’annoncer de nouveaux jeux offerts aux abonnés à son service de cloud gaming Stadia Pro. Cette pratique est quasi obligatoire afin de continuer l’opération séduction auprès de nouveaux internautes encore trop réfractaire à la solution de Google. Il faut dire que le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft, disponible dans le Game Pass Ultimate, est toujours aussi alléchant…

Les jeux offerts par Google en septembre 2021 aux abonnés Stadia Pro

Avant toute chose, Google a fait la promotion des nouveaux contenus additionnels (DLC) arrivant sur quelques jeux disponibles sur Stadia. Pour commencer, les joueurs de Watch Dogs : Legion ont d’ores et déjà l’occasion de jouer à deux nouvelles missions d’histoire ainsi que des missions mondiales. Pour les abonnés au Season Pass, vous pourrez profiter du récent crossover avec la franchise Assassin’s Creed. De son côté, Destiny 2 vient de débuter sa saison 15 : Season of the Lost. De plus, les précommandes pour le DLC The Witch Queen sont ouvertes. Pour rappel, il sera disponible dès le 22 février 2022.

Concernant les jeux offerts en septembre 2021 pour les abonnés Stadia Pro, sachez tout d’abord que vous allez pouvoir profiter du célèbre jeu d’action-aventure développé par Vigil Games : Darksiders 2. L’ensemble des contenus additionnels seront d’ailleurs disponibles gratuitement.

Envie de vivre la vie d’un patron d’usine ? Alors Little Big Workshop vous siéra à merveille ! Développez votre petite usine en gigafactory en achetant des machines, en gérant vos employés, en prenant des décisions pour augmenter la productivité…

Un autre jeu de simulation sera disponible gratuitement via l’abonnement Stadia Pro : Wave Break. Votre objectif sera de surfer sur différentes courses et gagner le plus de points en faisant des figures et des tricks divers et variés. L’expérience se veut tout de même très arcade avec une direction artistique des plus fun, mais aussi une BO électro.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité : Stadia est disponible sur Android TV et Chromecast avec Google TV !