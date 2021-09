Test – Logitech G733 : simple en apparence et diablement efficace

Leader incontestable dans l’équipement de périphériques de bureau, Logitech est aussi bien connu dans le secteur de l’e-sport pour ses produits dédiés aux joueurs exigeants. Nombreux de nos streamers favoris en sont équipés, tout comme les joueurs des équipes d’e-sport connues. Nous avons déjà pu tester pour vous le G430 d’entrée de gamme, dont vous pouvez lire l’article ici. Cette fois-ci, c’est au tour du G733, dernier-né de la collection 2020 de Logitech. Sans-fil et minimaliste, voyons ce qu’il vaut.

Présentation du Logitech G733

Dévoilé au tout début de l’année 2021, le G733 est un casque qui se place dans le secteur des périphériques audio haut de gamme pour le jeu vidéo, avec un tarif de base de 149€. Il est donc au même prix que le G635 de la même marque, mais n’est pas le casque le plus poussé que Logitech ait construit. Il se veut alors comme choix intermédiaire entre les casques de milieu de gamme à moins de 100€ et les versions les plus extrêmes, à presque 200€. Voici donc sa fiche technique :

Poids 278 grammes Autonomie 29 heures Portée sans fil 20 mètres Longueur x Largeur x Profondeur 194 x 190 x 83 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz Diagramme directionnel microphone Cardioïde unidirectionnelle Réponse en fréquence du micro 100 Hz – 10 kHz Connexion Technologie LightSpeed sans fil via USB

Design et esthétique du Logitech G733

Pour sa cuvée 2021, le nouveau casque de Logitech avait besoin de changer de design. La lignée des G6XX optait pour une apparence encombrante avec de très grosses oreillettes : cela change pour la 7ᵉ génération. Les lignes des écouteurs sont plus saillantes et sont bien plus étroites que les précédentes. Avec une coque tout en plastique, Logitech mise sur la légèreté visuelle et du produit.

Nouveauté, on retrouve un nouveau système de réglage du bandeau crânien. Celui est constitué d’une unique bande élastique qui épouse la forme du crâne et apporte plus de confort, puisqu’elle s’étire et se positionne selon votre morphologie. C’est un choix qui a été fait depuis longtemps par SteelSeries sur sa gamme Arctis renommée, ainsi que Roccat sur le Elo.

Entièrement en plastique, le casque est donc très souple. Les arceaux permettent une grande liberté de mouvement. En revanche, les coques sont en plastique brillant qui prend facilement les rayures. Si on tâtonne pour insérer le micro dans la prise jack, cela peut laisser de légères griffures.

Globalement, le design est assez sobre et veut encombrer le moins possible son porteur. On note alors les fines bandes rétroéclairées sur chaque oreillette, configurables avec le logiciel pour réagir au son ou aux couleurs affichées à l’écran. Plutôt accessoire, l’éclairage est bien conçu, mais n’a que peu d’intérêt dans la mesure où son porteur ne peut pas en profiter visuellement. Le désactiver permettra de gagner un peu d’autonomie. En revanche, c’est les seuls indicateurs lumineux permettant de savoir si oui ou non, le casque est bien allumé sans son. Les boutons sont situés derrière l’oreillette gauche sans témoin lumineux, et la roulette peut parfois être actionnée par le coussin du fauteuil si vous possédez un appuie-tête avec coussin.

Confort d’écoute

C’est indéniable, le G733 est très confortable. Les oreillettes sont faites d’un tissu mesh respirant, qui garantit de garder les oreilles aérées. On préfère ceci à un coussinet en similicuir qui ferait l’effet d’une cloche trop hermétique. Dans le cadre du jeu vidéo, on a besoin d’avoir un coussinet qui englobe toute l’oreille, mais pas aussi isolant qu’un casque équipé d’une réduction de bruit active. C’est donc le juste compromis, et c’est très agréable.

Le bandeau élastique sur le dessus de la tête se fait vite oublier et dispose de deux points d’attache de chaque côté pour les crânes plus larges. Le réglage par défaut conviendra à la plupart des joueurs. Cependant, on a très peu de moyens de régler la position des oreillettes. Logitech se satisfait du minimum sur ce point : elles acceptent une légère oscillation verticale pour s’adapter à la tête et peuvent être remontées ou descendues d’à peine quelques centimètres. Suffisant, mais un peu trop minimaliste pour certains. Bien que cela ne soit pas gênant, l’assemblage semble fragile et on n’osera pas lui donner de grosses contraintes, bien qu’il les supporte.

Qualité sonore du Logitech G733

Écoute

Le Logitech G733 a une réputation à tenir, et il touche dans le mille cette fois encore. Le son est très neutre et très bien réparti. Il procure une expérience très plaisante et se veut le plus juste possible. Aussi bien en jeu qu’en usage multimédia, les moindres sons lointains sont perceptibles et distincts, quand ils auraient pu être très brouillons sur des casques de gamme inférieure. La spatialisation est excellente et très précise : un atout de poids quand on souhaite jouer aux FPS, tout cela grâce au DTS qui fait son travail à merveille. Le logiciel G Hub permet dans tous les cas de configurer en détail ce surround, alors que la plupart de la concurrence dispose d’un simple interrupteur ON/OFF.

Enregistrement

Voici un extrait audio enregistré avec le micro du G733. Celui-ci est issu du constructeur Blue, reconnu pour la qualité de ses microphones et partenaire de Logitech.

On constate que la voix est claire et bien intelligible, aucun souci de ce côté-là. En revanche, le ton devient très plat et monocorde. Le HyperX Cloud II Wireless fait mieux sur ce point, bien le G733 reste très correct et sera suffisant pour jouer entre amis ou participer à des réunions de travail. En revanche, un streamer consciencieux s’orientera vers un microphone indépendant, tel que le Blue Yeti X.

Logiciel – Logitech G HUB

Logitech fournit avec ses produits audio un logiciel bien fourni et plein d’options pour personnaliser au maximum l’expérience du porteur. Le G Hub n’est pas indispensable pour profiter du casque, mais il apporte un réel gain de confort d’écouter et d’expérience. Le micro ayant été conçu par Blue, il est possible d’utiliser le maximum de ses capacités en activant les fonctionnalités dédiées. La spatialisation audio, la chaleur du son et de nombreux autres paramètres sont de la partie. Ils sont peut-être même trop nombreux pour un utilisateur lambda, mais les audiophiles exigeants trouveront forcément leur bonheur dans les panneaux de configuration. Le rétroéclairage de chaque oreillette est également configurable à souhait, que ce soit pour réagir au son ou aux couleurs affichées par votre écran.

















Conclusion

Sans hésitation, le Logitech G733 est un excellent casque qui conviendra aux joueurs exigeants comme occasionnels. Il est confortable, performant et dispose d’une palette de personnalisation extrêmement riche. Son prix de 149€ est largement mérité et coche toutes les cases : confort, son précis et performant, et personnalisation à l’infini. Il fait sans aucun doute partie de nos meilleures recommandations pour le gaming !