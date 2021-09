iPhone 13 : une connexion par satellite uniquement pour les messages d’urgence

Récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a révélé que les iPhone 13 disposeront d’une connexion par satellite. Face à cette nouvelle, quelques précisions sont tout de même à apporter autour de cette technologie. Des experts estiment notamment qu’elle ne pourrait être réservée qu’aux appels et messages d’urgence.

Credit photo : LetsGoDigital x TechnizoConcept

Une connexion par satellite pour les iPhone 13, mais un usage limité

Après l’annonce de Ming-Chi Kuo stipulant que les iPhone 13 pourraient se connecter à des satellites en orbite terrestre basse (LOE), un rapport de Bloomberg vient apporter de nouvelles précisions sur cette technologie.

Le journaliste Mark Gurman vient en effet apporter quelques détails sur l’utilisation de cette technologie sur les smartphones Apple. Selon lui, elle serait uniquement disponible dans les cas de situation d’urgence. De ce fait, la connexion par satellite permettrait uniquement d’envoyer des messages d’urgence par satellite.

Dans les détails, le rapport explique que le système se nomme Emergency Messagevia Satellite. On apprend ensuite qu’il serait directement intégré à l’application Messages d’Apple. Les messages d’urgence envoyés via cette technologie satellitaire prendront notamment la forme de bulles grises. Cette nouvelle couleur viendrait ainsi s’ajouter au vert des SMS classiques et au bleu des messages envoyés par internet. On apprend aussi qu’un autre système développé par Apple permettrait de « signaler les urgences majeures, telles que les accidents d’avion et le naufrage de navires« .

Une technologie pas prévue pour cette année

L’arrivée de cette connexion par satellite pour les iPhone 13 ne serait cependant pas prête pour 2021. Mark Gurman explique en effet que « le prochain iPhone pourrait être doté du matériel nécessaire pour les communications par satellite, mais il est peu probable que les fonctionnalités soient prêtes avant l’année prochaine« . Il faudrait donc attendre iOS 16 ainsi que les iPhone 14 pour qu’Apple annonce et lance cette option.

Outre le média Bloomberg, des experts sont revenus sur cette annonce. L’analyste de chez PC Mag, Sacha Segan, souligne par exemple que cette technologie de modem n’est pas encore prête d’être opérationnelle, notamment pour se voir intégrée sur les nouveaux iPhone. Du côté de Robert Graham, expert informatique, tout cela ne serait qu’une mauvaise interprétation des projets d’Apple. Il explique ainsi sur Twitter : « L’iPhone (selon les rumeurs) prendra désormais en charge une autre bande radio pour la 4G/5G qui était auparavant affectée au service par satellite, mais qui peut désormais être utilisée pour le service terrestre« .